A horas de la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana (RM), este viernes Santiago amaneció con lloviznas y una densa niebla, por lo que surge la inquietud sobre a qué hora será el peak de lluvias en la capital.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los chubascos se presentarán principalmente durante la mañana de este 29 de agosto, mientras que el resto del día se mantendrá con cielo completamente cubierto, y la temperatura máxima llegará a los 11 °C.

Según confirmó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, “llegó la llovizna, y llegó para quedarse. Estará bien tupida durante este día”.

¿A qué hora será el peak de lluvias en Santiago?

De acuerdo con el portal Accuweather, las lluvias en forma de chubascos continuarán de forma débil constante en distintos sectores de la capital hasta alrededor de las 12:00 horas.

Además, indicaron que las precipitaciones volverían cerca de las 22:00 horas en la Región Metropolitana, y podrían prolongarse hasta la madrugada del sábado.

En ese contexto, Jaime Leyton indicó que este sábado en Santiago “vamos a tener llovizna matinal, pero la lluvia ocasional es en la tarde”.

“Al almuerzo vamos a tener solamente cielo cubierto, a la hora del té vamos a tener ya el inicio de lluvia”, dijo, destacando que “no es una lluvia que haga correr demasiado el agua, sino que se va a mojar el pavimento”.

“A las seis de la mañana del domingo continúa la precipitación y ahí, una vez que ya no se pueden hacer más celebraciones, pasa la lluvia”, agregó.

“El fin de semana completo vamos a estar hablando de precipitaciones, ninguna de ellas abundante, pero sí, como es un fin de semana, mucha precaución en la conducción”, advirtió.