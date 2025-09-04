Bono Logro Escolar 2025: consulta si tu hijo recibirá más de $82 mil en septiembre

Una de las condiciones que debe cumplir el escolar para optar al beneficio es que su edad sea menor a los 24 años.

En septiembre se entrega el Bono Logro Escolar, un beneficio destinado a familias con estudiantes desde quinto básico hasta cuarto medio que se destaquen por su rendimiento académico.

Para acceder a este bono, el requisito principal es que los alumnos formen parte de hogares pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Cuál es la fecha de pago del Bono Logro Escolar 2025

El Bono Logro Escolar 2025 comenzará a pagarse a partir del 12 de septiembre. A partir de esa fecha, las personas podrán consultar si son beneficiarias a través de un sitio web habilitado para ello.

El pago se realizará de manera automática, sin necesidad de hacer trámites, y se depositará directamente en la CuentaRUT de BancoEstado de quien recibe habitualmente los aportes familiares.

Este bono se entrega en dos montos distintos, dependiendo del desempeño académico del estudiante:

$82.181 para quienes estén dentro del 15% con mejor rendimiento de su curso.

para quienes estén dentro del de su curso. $49.310 para aquellos que se ubiquen en el siguiente 15% de mejor rendimiento.

Es importante destacar que si hay más de un estudiante en la familia que cumple los requisitos, el bono se paga por cada uno. Además, es compatible con otros beneficios del Estado.

Cuáles son los requisitos para acceder al pago

Ser estudiante menor a 24 años.

Cursar desde quinto básico a cuarto medio.

Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

Pertenecer a una familia que esté dentro del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.

La familia debe ser beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

Consulta si tu hijo recibe el beneficio

Los resultados del Bono Logro Escolar estarán disponibles HACIENDO CLICK AQUÍ desde la fecha anteriormente señalada