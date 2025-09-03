El IPS ofrece un buscador para verificar fácilmente si tienes bonos o pagos pendientes por cobrar.

Comenzó septiembre, un mes en el que tradicionalmente se incrementan los gastos en los hogares chilenos debido a las celebraciones de Fiestas Patrias. Para aliviar ese escenario, existen diversos bonos, subsidios y beneficios que aún no han sido retirados por sus destinatarios.

Es por ello que el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad responsable de administrar estas ayudas estatales, habilitó una plataforma en línea que permite consultar si hay pagos pendientes por cobrar utilizando solo el RUT del beneficiario.

El objetivo es que los usuarios revisen de manera rápida si tienes bonos en septiembre no retirados del local de pago al que fueron asignados, antes que de que estos caduquen, ya que los beneficios tienen un tiempo estipulado para el cobro.

Qué bonos se pueden revisar

Pensión Garantizada Universal (PGU).

Bolsillo Familiar Electrónico.

Bonificación para imponentes de ex cajas de previsión (del 5% al 25% del sueldo).

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM).

Bono Bodas de Oro.

Bono de Graduación de Enseñanza Media.

Bono de Protección.

Bono Logro Escolar.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados IPS.

Bono por Deber Asistencia Escolar.

Ingresa tu RUT y revisa si tienes el pago de bonos en septiembre

Para saber si tiene algún pago de bono o beneficio sin cobrar en septiembre, debes ingresar a la plataforma del IPS HACIENDO CLIC ACÁ y escribir tu RUT y fecha de nacimiento.