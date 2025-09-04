Confirman corte de luz en 12 comunas de Santiago, revisa los sectores afectados

Algunos de los sectores que estarán sin electricidad están en Santiago, Maipú, Las Condes, San Miguel y Conchalí.

Enel Distribución informó que este jueves 4 de septiembre se realizará un nuevo corte de luz programado en sectores específicos de 12 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, estas interrupciones estaban planificadas con anterioridad para no afectar la rutina de las personas y tendrán una duración de al menos siete horas seguidas.

“Los cortes programados pueden extenderse por varias horas y se informan con anticipación para que los usuarios puedan organizarse”, detalló Enel a través de su sitio web.

La compañía también explicó que estos trabajos buscan mejorar la calidad del servicio eléctrico, efectuar labores de mantenimiento y conectar nuevos usuarios a la red.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información necesaria.

Algunas de las comunas que presentarán interrupciones programadas en el suministro eléctrico son: Santiago, San Miguel, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Lo Barnechea.

Confirman corte de luz en 12 comunas de Santiago

Vitacura: desde las 11:00 hasta las 17:00.

Las Condes: desde las 11:30 hasta 16:30.

Lo Barnechea: desde las 14:00 hasta las 15:00.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 14:00.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:00.

Huechuraba: desde las 9:00 hasta las 15:00.

La Florida: desde las 10:30 hasta las 17:30.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Maipú: desde las 12:00 hasta las 18:00.

Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Conchalí: desde las 11:00 hasta las 17:00.