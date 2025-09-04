A lo largo del país se realizarán diversos eventos como catas, ferias, visitas a viñas y eventos culturales para festejar.

El Día Nacional del Vino se celebra cada 4 de septiembre, en conmemoración del inicio formal de la historia vitivinícola del país.

Esta fecha fue establecida oficialmente en 2015 por el Gobierno de Chile, en honor a una carta enviada por el conquistador Pedro de Valdivia al rey Carlos V en 1545, en la que solicitaba vides para comenzar la producción de vino en el territorio chileno. Desde entonces, el vino ha formado parte fundamental de la identidad cultural, económica y gastronómica de Chile, posicionándolo como uno de los principales países exportadores de vino a nivel mundial.

La celebración del Día del Vino busca promover el consumo responsable de este producto y destacar su importancia dentro del patrimonio nacional.

Debido a lo anterior, a lo largo del país se realizarán diversas actividades como catas, ferias, visitas a viñas y eventos culturales para festejar.

Día Nacional del Vino: conoce las actividades y promociones imperdibles para celebrar

Cava Jumbo

Se trata de la primera feria experiencial organizada por Jumbo y se realizará el 5 y 6 de septiembre en el Club Ecuestre del Club Deportivo UC en San Carlos de Apoquindo.

La actividad reunirá a más de 40 marcas de vinos, cervezas y destilados premium, además de degustaciones, catas guiadas, música en vivo y actividades de alto nivel.

Puedes comprar tus entradas directamente en ESTE LINK.

Viña Santa Rita

La histórica viña abrirá sus puertas el domingo 7 de septiembre con tours gratuitos por sus bodegas patrimoniales, acompañados de degustaciones de vino y una zona de food trucks. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 17:30 horas, con entrada sin costo, pero requiere inscripción previa.

Viña Concha y Toro

El jueves 4 de septiembre ofrecerá un 20% de descuento en la compra online del tour Visita Guiada Central del Vino Concha y Toro usando el código promocional DIADELVINO. Además, ese mismo día habrá una actividad sorpresa y promociones especiales en su tienda, con descuentos de hasta un 35%.

Día del Vino en Providencia

La comuna celebrará el vino chileno los días 6 y 7 de septiembre con una actividad en la Avenida Andrés Bello, entre Pedro de Valdivia y Suecia. El evento contará con música, arte, degustaciones y espacios educativos abiertos al público.

Valle del Maipo

Esta zona vitivinícola celebrará el Día del Vino los días 4 y 5 de septiembre en la tradicional Calle Nueva York, ubicada en el centro de Santiago. Las actividades se realizarán desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, con participación de distintas viñas.

Di Vino Maipo

El restaurante se sumará a las celebraciones el 13 de septiembre con un evento que reunirá a 10 viñas. La jornada se desarrollará entre las 16:00 y las 22:30 horas, e incluirá degustaciones, venta de vinos, platos típicos y catas guiadas.