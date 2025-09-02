Disfruta el día del vino con un increíble descuento en el nuevo Centro del Vino de Concha y Toro

Este 4 de septiembre se parte del 20% de descuento que Concha y Toro está impulsando para quienes visiten el nuevo Centro del Vino de la vitivinícola. Vive una experiencia única entre historia, arte, gastronomía y vinos premium en Pirque.

Este 4 de septiembre, en el marco del Día del Vino, el recién inaugurado Centro del Vino Concha y Toro invita a todos los amantes del vino a vivir una experiencia única con un beneficio especial: quienes ese día compren sus entradas a la “Visita Guiada” a través de la web de Concha y Toro podrán acceder a un 20% de descuento utilizando el código DIADELVINO.

Ubicado en Pirque, a solo 20 kilómetros de Santiago, el Centro del Vino es un innovador espacio enoturístico que combina historia, naturaleza, tecnología, arte y vino, en un recorrido inmersivo sin precedentes. Con seis zonas temáticas, degustaciones guiadas por sommeliers, gastronomía de autor y experiencias sensoriales, este nuevo destino se posiciona como una parada obligada para quienes buscan descubrir la riqueza de la cultura vitivinícola chilena.

El descuento aplica exclusivamente para compras de la experiencia “Visita Guiada Centro del Vino Concha y Toro” realizadas el día 4 de septiembre a través de la web, y los tickets pueden ser utilizados ese mismo día o en cualquier fecha posterior.

Con esta activación, Concha y Toro busca acercar aún más el vino a las personas, celebrando su valor cultural y patrimonial en un entorno único y de vanguardia.

Además, y durante septiembre, por tratarse del mes del vino y la chilenidad, también estará activo un descuento asociado a las tarjetasde débito y crédito del Banco Santander:

Descuento de un 25% en todas las experiencias del Centro del Vino (durante todo septiembre), ingresando los primeros 6 dígitos de la tarjeta de crédito o débito de Banco Santander, a través de la compra web o mencionándolo presencialmente.

Descuento de un 40%en restaurante Bodega 1883 (solo domingos de septiembre), pagando con tarjetas de crédito o débito de Banco Santander. Tope de $40.000 de descuento por boleta, descuento no incluye propina.

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir el vino como nunca antes!