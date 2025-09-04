Fondas gratis en Santiago: estas son las cinco comunas que no cobrarán entrada

Estas instancias suelen ser organizadas por municipios como una forma de promover la participación comunitaria y rescatar las tradiciones en espacios abiertos y seguros.

Santiago celebrará estas Fiestas Patrias 2025 con una amplia oferta de fondas gratis con imperdibles artistas, ideales para disfrutar con la familia sin necesidad de pagar entrada.

Como es tradición, las celebraciones dieciocheras se transforman en el epicentro de los festejos nacional, ofreciendo espacios para compartir en torno a la música, la comida típica, los bailes tradicionales y los juegos criollos.

En este contexto, las fondas gratuitas están cobrado cada vez más relevancia, ya que permiten festejar sin necesidad de pagar entrada, democratizando así el acceso a la cultura y la identidad chilena.

Estas instancias suelen ser organizadas por municipios como una forma de promover la participación comunitaria y rescatar las tradiciones en espacios abiertos y seguros.

Fondas gratuitas en Santiago: estas son las cinco comunas que no cobrarán entrada

Maipú

La comuna de Maipú conmemorará las Fiestas Patrias frente al Templo Votivo, con una variedad de actividades programadas.

Los días 12 y 13 de septiembre se llevarán a cabo presentaciones musicales de artistas locales, que servirán como un preludio a las celebraciones oficiales que se desarrollarán entre el 17 y el 20 de septiembre.

Renca

En Renca, las celebraciones se desarrollarán en el Parque Las Palmeras, donde se realizará la Fonda Familiar 2025. El evento se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre, en un horario de 12:00 a 21:00 horas.

Esta fonda está diseñada para que toda la familia pueda disfrutar, con actividades como una granja educativa, un espacio para bailar cueca, espectáculos folclóricos y música en vivo, entre otras opciones.

Paine

Para estas Fiestas Patrias, la comuna de Paine se une a las celebraciones con acceso gratuito. Desde el 17 hasta el 20 de septiembre, el Estadio Municipal de Paine estará abierto al público en un horario de 12:00 a 00:00 horas. La entrada no tendrá ningún costo, permitiendo que todas las personas puedan gozar del ambiente típico de las fiestas sin pagar.

Talagante

Talagante celebrará las Fiestas Patrias con su tradicional Fiesta de la Chilenidad. Esta actividad se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en la esquina de Esmeralda con República, comenzando desde las 11:00 de la mañana. Durante el evento, se presentarán diversos artistas, cuyos nombres serán revelados pronto, para amenizar las jornadas festivas.

La Florida

La comuna de La Florida prepara su Fiesta Criolla 2025, un evento gratuito que se realizará del 17 al 21 de septiembre en el Gimnasio Municipal. La convocatoria para músicos, bailarines y compañías folclóricas chilenas está abierta hasta el 4 de septiembre, con resultados publicados el 8 de septiembre. Inscríbete ACÁ.