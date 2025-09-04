FOTO – Este es el innovador plato con el que Junaeb busca mejorar la alimentación escolar

Esta propuesta busca acercar el consumo de algas a las nuevas generaciones, aprovechando su creciente interés por la cultura asiática

En el Liceo Politécnico San Francisco Solano, la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio y la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Valeska Naranjo, participaron junto a la comunidad educativa en la presentación y degustación de un nuevo e innovador plato elaborado en base de algas.

Desde la Junaeb revelaron que se trata de un Ramen Chileno que incorpora ingredientes altamente nutritivos, como pollo, huevo, vegetales, algas y carbohidratos, con el objetivo de ofrecer una comida balanceada para niñas, niños y jóvenes del sistema público.

Actualmente, la receta se encuentra en fase de prueba, lo que permitirá ajustar su aporte nutricional y nivel de aceptación antes de integrarla oficialmente al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, explicó que esta propuesta busca acercar el consumo de algas a las nuevas generaciones, aprovechando su creciente interés por la cultura asiática.

“Impulsamos este ramen a la chilena como una alternativa innovadora. Lo que vimos en Cerro Navia lo demuestra: cuando un estudiante prueba ramen con algas por primera vez y dice me gustó, estamos sembrando salud, educación nutricional y una conexión alimentaria”, afirmó.

En tanto, la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Valeska Naranjo, valoró la propuesta, señalando que el plato es “una opción atractiva y equilibrada para estudiantes, que incluye más de una porción de vegetales y una buena combinación de proteínas”, además de contribuir a una dieta saludable con productos del mar, clave en una alimentación sustentable.

Degustación del ramen chileno con algas

Durante la jornada, una nutricionista presentó la receta, sus ingredientes y propiedades nutricionales. Posteriormente, los asistentes, incluidos estudiantes, degustaron el plato y completaron una encuesta de percepción.

La preparación incluyó tallarines, pollo, huevo duro, zanahoria y cebollín, junto a una base en polvo de algas deshidratadas (cochayuyo, luga y calabacillo). Al hidratarse con agua caliente, esta mezcla se convierte en un caldo nutritivo y fácil de preparar, con un contenido del 5% de algas, lo que le aporta minerales, fibra y sabor marino sin ser invasivo.

Aporte nutricional por ración:

Energía: 348,8 kcal

Carbohidratos: 39,97 g

Proteínas: 22,6 g

Grasas: 5,7 g