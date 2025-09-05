Conoce las comunas que tendrán cortes de luz en Santiago

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos nueve horas en algunos sectores.

La empresa Enel informó que este viernes 5 de septiembre se realizarán nuevos cortes de luz programados en algunas comunas de Santiago.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos nueve horas en algunos sectores.

Además, Enel señaló a través de su sitio web que “los cortes programados de energía son avisados con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades”.

Si deseas saber si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE. Allí podrás revisar todos los detalles correspondientes.

Según informó Enel, las comunas que tendrán cortes de luz en Santiago este viernes son Las Condes, La Florida, Maipú, Independencia, Quilicura y Providencia.

Conoce las comunas que tendrán cortes de luz de hasta nueve horas en Santiago

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

¿Por qué Enel realiza cortes de luz programados?

Mantenimiento preventivo y mejoras técnicas

Enel realiza cortes de luz para optimizar la calidad del suministro, llevar a cabo tareas de mantenimiento planificado e instalar nuevos clientes o ampliar la red. Estos trabajos incluyen mejoras en infraestructura eléctrica, instalación de nuevas conexiones y actualizaciones que, aunque implican suspensiones temporales, buscan asegurar un servicio más confiable a largo plazo



Eventos climáticos adversos que provocan cortes no programados

Fuertes lluvias, vientos intensos, nieve o tormentas pueden causar daños a la infraestructura aérea (como caer árboles o ramas sobre líneas eléctricas), lo que genera cortes masivos e imprevistos



Fallos graves de terceros

Ocasionalmente, incidentes ajenos a Enel, como el colapso de una torre de transmisión tras la caída de un árbol, también pueden derivar en cortes extensos. Aunque Enel es la distribuidora, no siempre es responsable directo del daño.