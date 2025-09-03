Estas son las 11 comunas que tendrán cortes de luz en la RM

Estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento, revisión y modernización de la red eléctrica.

La empresa Enel anunció nuevos cortes de luz programados para este martes 3 de septiembre en 11 comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, la interrupción del suministro afectará zonas específicas y, en ciertos casos, podría extenderse por al menos siete horas.

Estos trabajos, anunciados con anticipación a través del sitio web de Enel, tienen como objetivo que los vecinos puedan prepararse con tiempo y tomar las precauciones necesarias.

La compañía detalló que estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento, revisión y modernización de la red eléctrica, con el fin de prevenir posibles fallas a futuro.

Quienes deseen verificar si su hogar se verá afectado por el corte pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado en el portal de Enel, accediendo A ESTE LINK.

Estas son las 11 comunas que tendrán cortes de luz esta jornada

Vitacura: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Colina: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.