Corte de agua en seis comunas de Santiago: a qué hora comienza y hasta cuándo se extenderá

Este viernes 5 de septiembre comenzará un corte de agua potable que afectará a seis comunas de Santiago, como parte de trabajos de infraestructura vinculados a la construcción de una nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.

La suspensión del suministro iniciará a las 20:00 horas del viernes y se extenderá hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre, completando un total de 37 horas sin agua en las zonas afectadas.

Junto a ello, Aguas Andinas informó que el corte afectará por completo a la comuna de Independencia, y parcialmente a sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

Según se informó, la interrupción se debe al traslado del Acueducto El Carmen, una obra necesaria para avanzar en la construcción de la Estación Teleférico Parque Metropolitano. Este proyecto busca mejorar el acceso al principal pulmón verde de la capital y es parte de los esfuerzos por modernizar el sistema de transporte urbano.

Debido a lo anterior, el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, indicó que “desde la SISS estamos supervisando no solo las medidas de mitigación instruidas a la empresa sanitaria, sino también que los trabajos se ejecuten con oportunidad y calidad técnica, y que la reposición del servicio se realice dentro del horario establecido”.

Cuáles son los sectores que tendrán corte de agua en Santiago

Las siguientes avenidas marcarán los límites del área afectada: