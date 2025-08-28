Aguas Andinas ejecutará trabajos sanitarios por futura estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago

Aguas Andinas realizará trabajos solicitados por SERVIU para trasladar infraestructura de la red de agua potable y dar paso a la nueva línea del teleférico del Parque Metropolitano. Por ello, se suspenderá el suministro desde las 20:00 hrs. del viernes 5 hasta las 09:00 hrs. del domingo 7 de septiembre en Independencia y sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

Aguas Andinas informó que se ha desplegado un plan anticipado de información con los vecinos y municipios y que dispondrá de 62 puntos de abastecimiento alternativo para la comunidad. Agencia Uno.

Con el objetivo de modificar su red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto gestionado por SERVIU, Aguas Andinas anunció importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana.

Por esta razón, y de manera programada y planificada, la compañía suspenderá temporalmente el servicio parala comuna de Independencia, junto a sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago, a partir de las 20.00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09.00 horas del domingo 7 de septiembre. El perímetro general del corte, que se extenderá por 36 horas, estará limitado al norte Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.

El director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que “en Aguas Andinas estamos siempre disponibles para colaborar con otros sectores relevantes de la ciudad y llevar adelante proyectos tan significativos, que aportan calidad de vida y nuevos lugares de esparcimiento para los habitantes de Santiago. Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, para facilitar que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico del parque que unirá el sector de Pio Nono con la cumbre del cerro, y para ello, debemos trabajar en trasladar parte importante del Acueducto El Carmen, faenas y, sus fechas, que han sido acordadas y planificadas anticipadamente con las autoridades y comunicadas con la debida antelación a la ciudadanía, donde se consideró además una campaña informativa por diversos canales, buscando impactar en la menor medida posible a la comunidad”.

En base a lo anterior, se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud, y otros organismos que contarán con suministro alternativo permanente dada la característica esencial de sus funciones.

La compañía de servicios medioambientales señaló que lamenta los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar, por lo que hace un llamado a las familias involucradas a tomar los recaudos necesarios, almacenando agua suficiente para las horas sin suministro, privilegiando el uso doméstico esencial. Paralelamente, Aguas Andinas dispondrá de 62 puntos para abastecimiento alternativo a disposición de la ciudadanía, ubicados en las siguientes direcciones:

Independencia:

1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez

2. Rivera esquina Teniente Bisson

3. Baldomero Flores esquina El Pino

4. Estadio Juan Antonio Ríos

5. Vivaceta esquina San Luis

6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

7. Fermín Vivaceta esquina Venecia

8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte

10. Reina María esquina Angol

11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

15. Carrión esquina Fermín Vivaceta

16. Guanaco esquina General Saavedra

17. Maruri esquina Plaza Central

18. Retiro esquina Escanilla

19. Barnechea esquina Pinto

20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

21. Av. La Paz frente al N°482

Renca:

22.Juana Átala de Hirmas (Callejón)

23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

27.Los Helechos esquina Las Siemprevivas

28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente

31. Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal

34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

35. Santa Isabel esquina Raulí

36. Lira esquina Curicó

37. Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

38. Dorsal con Diagonal José María Caro

39. El Manzano con Buenos Aires

40. Gávila N°1980

41. Justicia Social N°255

42. Las Brisas N°680

43. Las Galaxias N°1210

44. Recoleta N°2774

45. Reina de Chile con Vicuña

46. Einstein con La Conquista

47. Av. Recoleta con México

48. Francisco Silva con Esteban Merello

49. Colo Colo con Unión Española

50. Bellavista con Av. Recoleta

51. Antonia López de Bello con Purísima

52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

53. El Arzobispo con Bellavista

54. Antonia López de Bello con Constitución

55. Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:

56. Av. Independencia 3499

57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

58. Av. Dorsal N°1495

59. Guanaco con Dorsal

60. Santa Inés con Barón de Juras Reales

61. Vivaceta con El Olivo

62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey

Aguas Andinas reitera que, ante cualquier duda, los usuarios pueden encontrar más información en la sección “Trabajos en la Ciudad” de la Oficina Virtual de Aguas (www.aguasandinas.cl) o bien, comunicarse con la compañía a través de su Contact Center (+56227312400 desde red fija, *8000 desde celulares) o a través de sus canales en X, Facebook e Instagram.