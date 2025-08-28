Aguas Andinas ejecutará trabajos sanitarios por futura estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago

Con el objetivo de modificar su red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto gestionado por SERVIU, Aguas Andinas anunció importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la Región Metropolitana.
Por esta razón, y de manera programada y planificada, la compañía suspenderá temporalmente el servicio parala comuna de Independencia, junto a sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago, a partir de las 20.00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09.00 horas del domingo 7 de septiembre. El perímetro general del corte, que se extenderá por 36 horas, estará limitado al norte Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.
El director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que “en Aguas Andinas estamos siempre disponibles para colaborar con otros sectores relevantes de la ciudad y llevar adelante proyectos tan significativos, que aportan calidad de vida y nuevos lugares de esparcimiento para los habitantes de Santiago. Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, para facilitar que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico del parque que unirá el sector de Pio Nono con la cumbre del cerro, y para ello, debemos trabajar en trasladar parte importante del Acueducto El Carmen, faenas y, sus fechas, que han sido acordadas y planificadas anticipadamente con las autoridades y comunicadas con la debida antelación a la ciudadanía, donde se consideró además una campaña informativa por diversos canales, buscando impactar en la menor medida posible a la comunidad”.
En base a lo anterior, se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud, y otros organismos que contarán con suministro alternativo permanente dada la característica esencial de sus funciones.
La compañía de servicios medioambientales señaló que lamenta los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar, por lo que hace un llamado a las familias involucradas a tomar los recaudos necesarios, almacenando agua suficiente para las horas sin suministro, privilegiando el uso doméstico esencial. Paralelamente, Aguas Andinas dispondrá de 62 puntos para abastecimiento alternativo a disposición de la ciudadanía, ubicados en las siguientes direcciones:
Independencia:
1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez
2. Rivera esquina Teniente Bisson
3. Baldomero Flores esquina El Pino
4. Estadio Juan Antonio Ríos
5. Vivaceta esquina San Luis
6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
7. Fermín Vivaceta esquina Venecia
8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte
10. Reina María esquina Angol
11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
15. Carrión esquina Fermín Vivaceta
16. Guanaco esquina General Saavedra
17. Maruri esquina Plaza Central
18. Retiro esquina Escanilla
19. Barnechea esquina Pinto
20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
21. Av. La Paz frente al N°482
Renca:
22.Juana Átala de Hirmas (Callejón)
23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
27.Los Helechos esquina Las Siemprevivas
28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente
31. Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal
34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
35. Santa Isabel esquina Raulí
36. Lira esquina Curicó
37. Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
38. Dorsal con Diagonal José María Caro
39. El Manzano con Buenos Aires
40. Gávila N°1980
41. Justicia Social N°255
42. Las Brisas N°680
43. Las Galaxias N°1210
44. Recoleta N°2774
45. Reina de Chile con Vicuña
46. Einstein con La Conquista
47. Av. Recoleta con México
48. Francisco Silva con Esteban Merello
49. Colo Colo con Unión Española
50. Bellavista con Av. Recoleta
51. Antonia López de Bello con Purísima
52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia
53. El Arzobispo con Bellavista
54. Antonia López de Bello con Constitución
55. Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
56. Av. Independencia 3499
57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
58. Av. Dorsal N°1495
59. Guanaco con Dorsal
60. Santa Inés con Barón de Juras Reales
61. Vivaceta con El Olivo
62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Aguas Andinas reitera que, ante cualquier duda, los usuarios pueden encontrar más información en la sección “Trabajos en la Ciudad” de la Oficina Virtual de Aguas (www.aguasandinas.cl) o bien, comunicarse con la compañía a través de su Contact Center (+56227312400 desde red fija, *8000 desde celulares) o a través de sus canales en X, Facebook e Instagram.