¿Tienes entre 18 y 40 años? revisa cómo postular para comprar un terreno rural

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) abrió las postulaciones para Tierra Joven, un programa que busca facilitar el acceso a un terreno rural para jóvenes agricultores y agricultoras.
El objetivo principal es fortalecer la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) y promover el recambio generacional en las zonas rurales a través de proyectos con enfoque sustentable.
Esta iniciativa está dirigida a personas usuarias de INDAP, poniendo especial atención en jóvenes entre 18 y 40 años, mujeres y miembros de pueblos originarios.
“El programa Tierra Joven está pensado para quienes sueñan con comprar su propio terreno. Aquí, los jóvenes rurales que cumplan con las condiciones financieras y técnicas podrán acceder a créditos hipotecarios para la compra de terrenos privados, gracias a un convenio con BancoEstado, que ofrecerá condiciones preferentes de financiamiento. Además, recibirán financiamiento y asesoría de parte de INDAP”, señaló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.
Entre los requisitos para postular se incluyen tener experiencia en labores silvoagropecuarias o actividades relacionadas, estar formalmente iniciados en el Servicio de Impuestos Internos con un giro acorde al proyecto productivo, y presentar un terreno a adquirir que cumpla ciertos criterios ya que debe estar libre de deudas o gravámenes, no superar las 3.500 UF en valor, y encontrarse en la misma región donde reside quien postula.
Cómo postular para comprar un terreno rural
El programa Tierra Joven ofrece tres tipos de beneficios principales.
- Un subsidio económico que no debe devolverse, cubriendo hasta el 50% del valor del terreno que se desea comprar, con un tope de $5.000.000, o hasta $6.500.000 en el caso de las regiones extremas del país.
- Asesorías técnicas, que cuentan con un cofinanciamiento del 90%, por un monto máximo de $1.600.000 al año, durante un periodo de hasta tres años.
- Apoyo para inversiones productivas, con un aporte del 90% del costo, por hasta $3.500.000 anuales, igualmente por un máximo de tres años.
Las postulaciones estarán abiertas desde principios de septiembre, con plazos que varían según la región, y se podrán realizar tanto en línea, a través de ESTA PLATAFORMA de INDAP.
El proceso considera la presentación de un proyecto productivo, una serie de antecedentes como certificados y declaraciones juradas simples, y culmina con la evaluación y selección de proyectos que cumplan los requisitos establecidos.