¿Tienes entre 18 y 40 años? revisa cómo postular para comprar un terreno rural

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) abrió las postulaciones para Tierra Joven, un programa que busca facilitar el acceso a un terreno rural para jóvenes agricultores y agricultoras.

El objetivo principal es fortalecer la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) y promover el recambio generacional en las zonas rurales a través de proyectos con enfoque sustentable.

Esta iniciativa está dirigida a personas usuarias de INDAP, poniendo especial atención en jóvenes entre 18 y 40 años, mujeres y miembros de pueblos originarios.

“El programa Tierra Joven está pensado para quienes sueñan con comprar su propio terreno. Aquí, los jóvenes rurales que cumplan con las condiciones financieras y técnicas podrán acceder a créditos hipotecarios para la compra de terrenos privados, gracias a un convenio con BancoEstado, que ofrecerá condiciones preferentes de financiamiento. Además, recibirán financiamiento y asesoría de parte de INDAP”, señaló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

Entre los requisitos para postular se incluyen tener experiencia en labores silvoagropecuarias o actividades relacionadas, estar formalmente iniciados en el Servicio de Impuestos Internos con un giro acorde al proyecto productivo, y presentar un terreno a adquirir que cumpla ciertos criterios ya que debe estar libre de deudas o gravámenes, no superar las 3.500 UF en valor, y encontrarse en la misma región donde reside quien postula.

Cómo postular para comprar un terreno rural

El programa Tierra Joven ofrece tres tipos de beneficios principales.

Un subsidio económico que no debe devolverse, cubriendo hasta el 50% del valor del terreno que se desea comprar, con un tope de $5.000.000, o hasta $6.500.000 en el caso de las regiones extremas del país.

Asesorías técnicas, que cuentan con un cofinanciamiento del 90%, por un monto máximo de $1.600.000 al año, durante un periodo de hasta tres años.

Apoyo para inversiones productivas, con un aporte del 90% del costo, por hasta $3.500.000 anuales, igualmente por un máximo de tres años.

Las postulaciones estarán abiertas desde principios de septiembre, con plazos que varían según la región, y se podrán realizar tanto en línea, a través de ESTA PLATAFORMA de INDAP.

El proceso considera la presentación de un proyecto productivo, una serie de antecedentes como certificados y declaraciones juradas simples, y culmina con la evaluación y selección de proyectos que cumplan los requisitos establecidos.