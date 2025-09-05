VIDEO – Revisa el recorrido que tendrá el Teleférico en Talcahuano

Cada cabina tendrá capacidad para 10 pasajeros sentados y se estima un tiempo de viaje de 11 minutos.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se espera que hacia finales de este 2025 se lleve a cabo el proceso de licitación del proyecto del Teleférico de Talcahuano, una iniciativa que representará una mejora significativa en el sistema de transporte para los residentes de la Región del Biobío.

Según informaron las autoridades, la propuesta destaca principalmente por su capacidad para conectar los cerros con el centro de Talcahuano, facilitando el traslado de pasajeros entre ambos sectores.

Cómo será el recorrido que tendrá el Teleférico en Talcahuano

La primera línea unirá el centro de Talcahuano con el sector Mirador del Pacífico, e incluirá cinco estaciones a lo largo de un recorrido de 2,9 kilómetros.

Por su parte, la línea 2 conectará la estación Atenas (de la Línea 1) con el sector Los Lobos, abarcando una distancia de 1,3 kilómetros.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 pasajeros sentados y se desplazará a una velocidad promedio de 22 km/h. Se estima un tiempo de viaje de 11 minutos para la Línea 1 y 5 minutos para la Línea 2.

Las estaciones estarán equipadas con boleterías, accesos, ascensores, andenes y áreas técnicas. Además, se incluirán obras complementarias como plazas de acceso, pavimentaciones exteriores, escaleras y rampas para facilitar el ingreso.

En cuanto a los plazos, se estima que el sistema entre en funcionamiento en el año 2031, aunque esta fecha podría modificarse dependiendo del ingreso y aprobación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA).

En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó que el proyecto tiene una inversión de $130 millones.

Este sería el tercer proyecto de teleférico en Chile diseñado para integrarse al sistema de transporte público, después del Teleférico Bicentenario, actualmente en construcción, y el Teleférico Iquique-Alto Hospicio, que se encuentra en etapa de licitación.