Estos son todos los descuentos y beneficios que ofrece BancoEstado en septiembre

BancoEstado dio a conocer una serie de descuentos que tendrá disponible este mes de septiembre, donde los clientes pueden acceder a diversas promociones en restaurantes, comida y panoramas.
En este sentido, la institución financiera busca entregar diversas opciones para que los usuarios puedan ahorrar, teniendo en cuenta además que se acercan las Fiestas Patrias, fecha en la que los gastos suelen aumentar.
De esta forma, los clientes de BancoEstado podrán optar a rebajas en comida, vestuario, salud, viajes, entre otros, haciendo uso de la CuentaRUT, BE Pay y otras tarjetas de la entidad.
Los descuentos que ofrece BancoEstado en comida, vestuario, salud y panoramas en septiembre
- McDonald’s: 40 % de descuento en compras sobre $12.000 (lunes y miércoles, a través de la app).
- Domino’s Pizza: 40 % de descuento en el total de la compra (todos los jueves, presencial y online).
- Dr. Simi: 30 % de descuento en el total de la boleta (8 y 15 de septiembre, solo presencial).
- Maicao: 40 % de descuento en medicamentos, vitaminas y minerales (lunes y viernes, presencial).
- Cineplanet: 2×1 en entradas 2D, incluyendo Sala Xtreme y Prime (todo el mes, presencial y online).
- Belsport: 40 % de descuento sobre precio normal (todos los jueves, presencial).
- Bold: 30 % de descuento sobre precio normal (todos los jueves, presencial).
- KidZania: 30 % de descuento en entradas (todos los días, online).
- Lipigas: $8.000 de descuento en cilindro de 15 kg (lunes, martes y miércoles, vía LipiApp MiCilindro).
- JetSMART: 50 % de descuento en vuelos nacionales e internacionales (del 4 al 8 de septiembre, online).
- La Barra: 30 % de descuento en compras (jueves y viernes, online y app).