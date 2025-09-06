Estos son todos los descuentos y beneficios que ofrece BancoEstado en septiembre

Revisa todos los beneficios que BancoEstado ofrece en septiembre en comida, salud, viajes, panoramas, entre otros.

BancoEstado dio a conocer una serie de descuentos que tendrá disponible este mes de septiembre, donde los clientes pueden acceder a diversas promociones en restaurantes, comida y panoramas.

En este sentido, la institución financiera busca entregar diversas opciones para que los usuarios puedan ahorrar, teniendo en cuenta además que se acercan las Fiestas Patrias, fecha en la que los gastos suelen aumentar.

De esta forma, los clientes de BancoEstado podrán optar a rebajas en comida, vestuario, salud, viajes, entre otros, haciendo uso de la CuentaRUT, BE Pay y otras tarjetas de la entidad.

Los descuentos que ofrece BancoEstado en comida, vestuario, salud y panoramas en septiembre