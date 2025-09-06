¿Lluvia en Santiago para Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo para el 18 y 19 de septiembre y las regiones que tendrían precipitaciones

Diversas regiones del país podrían tener lluvias en la semana de Fiestas Patrias, de acuerdo a los últimos reportes del tiempo.

Cada vez queda menos para las Fiestas Patrias, situación por la cual muchos se preguntan cómo estará el tiempo durante los días de celebración para programar viajes o ir a las fondas.

Si bien aún no se puede saber con certeza el clima que acompañará las celebraciones, ya ha habido meteorólogos que se la han jugado para entregar sus pronósticos para el 18 y 19 de septiembre.

Las posibilidades de lluvia para Fiestas Patrias

Según el sitio Meteored, entre la semana del 15 al 22 de septiembre, se podrían registrar precipitaciones en la zona centro-sur de Chile, “por encima de los promedios históricos”.

Con respecto a la Región Metropolitana, también podría caer lluvia. Sin embargo, sería de manera débil.

Por otro lado, el modelo norteamericano GFS adelanta la llegada de un sistema frontal entre el 18 y 19 de septiembre, aunque con el paso de los días el pronóstico del tiempo puede cambiar drásticamente.

En este sentido, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, expuso que tanto el 18 como el 19 de septiembre Santiago podría tener “mucha nubosidad”, lo cual es probable que esté “así en toda la zona central”.

Por otro lado, meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, indicó que entre el 15 y 20 del presente mes habrá un fenómeno de alta presión en la zona, lo que provocará que los sistemas frontales se desvíen hacia latitudes más bajas, situación por la cual los frentes llegarían a la zona sur y centro, según recoge La Tercera.

Considerando lo anterior, se podrían registrar precipitaciones en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

En este marco, está la posibilidad de que la lluvia avance hasta la zona central y a la Región Metropolitana, donde no llegaría con tanta fuerza.