Vuelven las lluvias a Santiago: revisa cuándo llega el nuevo sistema frontal a la capital

El meteorólogo Jaime Leyton indicó que las precipitaciones serán en un “rango superior a lo normal”.

Las lluvias volverán a la capital debido al desarrollo de un frente frío, que ingresará al país durante los próximos días.

De acuerdo al pronóstico del meteorólogo, Jaime Leyton, también regresará la nieve a la Región Metropolitana (RM) pero solamente en la precordillera.

“No hay ninguna probabilidad de que se manifieste nieve en las ciudades. Habrá bajas temperaturas, pero no tanto como para que eso ocurra”, recalcó el experto.

En cuanto a la intensidad de las lluvias en Santiago, indicó que “la información ha sido un poco inestable, pero la tendencia indica que se ubicarán en un rango superior a lo normal”.

Vuelven las lluvias a la capital, cuándo llega el nuevo sistema frontal

Junto a ello, Jaime Leyton aseguró que el frente frío “pasará desde la tarde del martes 9 de septiembre por el centro-sur; luego alcanzará la zona central, por lo que se confirma que tendremos precipitaciones en Santiago el miércoles 10 de septiembre desde la mañana”.

Asimismo reveló que “en el centro-sur lloverá al final del martes y también al comienzo de la jornada del miércoles. Posterior al paso de este frente, bajarán las temperaturas, así que mucha atención”.

“Nos estamos adelantando porque se entiende que hay preparativos para las Fiestas Patrias, como colegios que están organizando festividades para la celebración. Así que, queridas profesoras, bien abrigaditos los niños en esas presentaciones”, concluyó.