Ministro Grau da portazo a petición de nuevo feriado de Fiestas Patrias: “No hay tiempo para la discusión”

La cartera respondió a la solicitud de la diputada Camila Musante de buscar que el 20 de septiembre fuera feriado irrenunciable.

Nicolás Grau, ministro de Hacienda, dio un portazo final a la intención de la diputada Camila Musante (IND-PPD) de sumar un nuevo feriado en el marco de las Fiestas Patrias que se celebrarán en los próximos días.

Al respecto, el secretario de Estado planteó que “no consideramos que exista suficiente tiempo como para dar la discusión”, aseverando que para este tipo de medidas se deben considerar los “distintos efectos económicos que podría tener”.

Las declaraciones del ministro Grau se dan luego que la diputada Musante llegara hasta el Ministerio de Hacienda para entregar un oficio en el cual pide al Gobierno patrocinar su propuesta para declarar como feriado irrenunciable el sábado 20 de septiembre.

Esto, luego que su proyecto original de que el miércoles 17 de septiembre fuera feriado por Fiestas Patrias no sumara el respaldo del Congreso Nacional y el propio Ejecutivo.

“Nos parece que el 20 de septiembre debe ser declarado como feriado de carácter irrenunciable. No se trata solo de proteger el llamado feriado XL, sino de que muchos trabajadores ven interrumpidos sus días de descanso y ni siquiera se cumplen las condiciones que la ley establece para el pago de jornadas extraordinarias”, declaró la diputada Camila Musante.