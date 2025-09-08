Según lo señalado por la compañía, la suspensión del suministro podría durar hasta siete horas en algunas zonas.

La empresa Enel anunció que este lunes 8 de septiembre se llevarán a cabo un cortes de electricidad programados en distintos sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana (RM).

Enel indicó en su sitio web que estos trabajos se informan con anticipación para que los vecinos puedan organizar sus actividades y minimizar inconvenientes.

Para saber si tu hogar estará dentro del área afectada, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el portal de Enel HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

En caso de que el corte de energía afecte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Anuncian cortes de electricidad en sectores de cinco comunas de la RM

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Independencia: Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

¿Por qué Enel realiza cortes de electricidad programados?

Enel lleva a cabo interrupciones programadas del servicio eléctrico con el fin de mejorar la calidad del suministro.

Estas pausas permiten realizar trabajos de mantenimiento planificado, conectar nuevos clientes o ampliar la red existente.

Las labores incluyen modernización de la infraestructura, incorporación de nuevas instalaciones y actualizaciones técnicas que, aunque requieren suspensiones temporales, están orientadas a ofrecer un servicio más estable y eficiente a futuro.