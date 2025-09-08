Alerta BancoEstado: cómo identificar la nueva estafa de comprobantes de transferencia falsificados

Los delincuentes intentan engañar haciendo creer que el pago fue realizado.

BancoEstado advirtió sobre una nueva forma de estafa que se está difundiendo a través de redes sociales, la que consiste en el uso de comprobantes de transferencia bancarios falsificados.

“Sabemos que las transferencias son un medio de pago rápido y seguro, ¡pero cuidado!”, alertó la entidad bancaria.

De acuerdo a BancoEstado, la estafa funciona cuando los delincuentes presentan capturas de pantalla de comprobantes de transferencia falsos, que imitan la apariencia de la app bancaria.

De esta forma, intentan engañar al vendedor haciéndole creer que el pago fue realizado, con el objetivo de concretar la compra sin haber transferido el dinero.

BancoEstado: cómo identificar la nueva estafa

Según los testimonios entregados en redes sociales, este tipo de estafa se ha identificado tanto en ventas cara a cara como en operaciones por internet.

En ambas situaciones, los estafadores presentan comprobantes falsificados que aparentan ser transferencias reales, pero en realidad el dinero nunca llega a la cuenta del vendedor.

“La clave es simple, confía solo en lo que ves reflejado en tu cuenta. No entregues tu producto basándote en un comprobante que te muestren o envíen, sin antes verificar el depósito. Protégete, no te dejes engañar”, indicaron desde BancoEstado.

