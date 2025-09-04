Destituyen a cuatro funcionarios del Hospital de Osorno por torturas a ex trabajador con TEA

El Minsal también ordenó entregar los antecedentes del caso del trabajador víctima de torturas en el Hospital de Osorno al INDH.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó que destituyó a cuatro funcionarios del Hospital Base San José de Osorno, todos ellos vinculados con las torturas a las que fue sometido un ex trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Junto con reiterar su condena a los “actos de alta conmoción pública y humana”, el Minsal empleó su cuenta en X para informar que la destitución de los funcionarios se ejecutó “de forma inmediata”.

La secretaría de Estado precisó que, tras recibir los antecedentes del caso solicitados al recinto hospitalario por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la autoridad dispuso una serie de medidas, entre ellas que “el Servicio de Salud Osorno (SSO) ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que se traducen en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves episodios“.

Otras medidas ordenadas por el Minsal

Además, ordenó la apertura de un sumario administrativo por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, “por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados“.

También instruyó la entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia de lo ocurrido en el Hospital Base de Osorno tras las torturas al ex trabajador con TEA “al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)“.

A la vez, ordenó la designación de un enviado especial, en concreto un abogado, quien “ya se encuentra en el hospital”.

Qué se sabe del trabajador con TEA que fue víctima de torturas en el Hospital de Osorno

Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó someter a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario que se inició en el recinto asistencial.

Además, el director subrogante del recinto hospitalario, Julio César Vargas,confirmó que el trabajador con TEA que fue víctima de las torturas se encuentra fuera de Chile desde el año 2020.

Según indicó Vargas, ese año el hombre se trasladó a vivir a Canadá, aunque no detalló en qué ciudad de ese país estaría residiendo.