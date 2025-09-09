Este martes habrá corte de luz en 12 comunas de la RM: revisa los sectores afectados

Estas interrupciones en el suministro podrían extenderse por más de cinco horas continuas.

La empresa Enel Distribución informó que este martes 9 de septiembre se llevará a cabo un nuevo corte de luz en distintas comunas de la Región Metropolitana (RM), debido a trabajos de mantenimiento previamente planificados.

Según detalló la compañía, estas interrupciones en el suministro podrían extenderse por más de cinco horas continuas. El objetivo de estos trabajos es realizar labores de mantención y conexión de nuevos clientes a la red.

Enel explicó que la suspensión del servicio fue comunicada con anticipación, con el fin de que los vecinos puedan tomar las medidas necesarias y reducir los inconvenientes que pudieran ocasionarse.

En total, serán 12 las comunas que experimentarán un corte de luz durante esta jornada, las cuales están detalladas en el sitio web de Enel, dentro de la sección de “actividades programadas”.

Si deseas verificar si tu domicilio será afectado por esta interrupción, puedes ingresar tu dirección en el buscador dispuesto por la empresa HACIENDO CLIC AQUÍ.

En caso de que el corte de energía afecte a personas electrodependientes, Enel recomienda contactar sus líneas de atención al cliente para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Este martes habrá corte de luz en 12 comunas de la RM

Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Vitacura: desde las 10:30 a las 13:30 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Reina: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Providencia: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Providencia: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Providencia: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Conchalí: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Recoleta: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas

San Joaquín: desde las 11:00 a las 17:00 horas

San Miguel: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Lampa: desde las 10:30 a las 16:30 horas