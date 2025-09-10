Peaje a luca, restricción de camiones y más: el plan de contingencia en carreteras y terminales para las Fiestas Patrias XL

Según las proyecciones desde el viernes 12 de septiembre hasta el domingo 21 de mayo saldrán 1.089.919 vehículos de la capital.

El Gobierno a través de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció el plan de contingencia que se implementará en carreteras y aeropuertos con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias XL.

Según las proyecciones del MOP, desde el viernes 12 de septiembre hasta el domingo 21 de mayo saldrán 1.089.919 vehículos de la capital.

En detalle, se espera que las jornadas de mayor flujo se registren los días sábado 13, miércoles 17 y viernes 12 de septiembre.

“Hemos dispuesto medidas especiales en carreteras como el peaje a luca, rebaja para los camiones y restricción de camiones. No debiéramos tener problemas de atochamiento por capacidad de las rutas, y los eventos que se produzcan van a estar asociados a siniestros viales, por lo que es muy importante planificar el viaje y conducir con precaución para que todos tengamos el mejor 18 posible”, indicó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

Plan de contingencia en carreteras y terminales para las Fiestas Patrias XL

Medidas en las carreteras:

Habrá peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos el sábado 13 de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

La medida se repetirá el miércoles 17 y jueves 18, en el mismo horario, en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura), en la 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

También habrá peaje rebajado en un 50% para camiones de dos o más ejes durante la noche, entre las 00:00 y 07:00 horas, el sábado 13 en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas). La medida se repetirá, en el mismo horario, el miércoles 17 y jueves 18 en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur.

Restricción de camiones

Habrá una restricción para el tránsito de camiones durante el día, el miércoles 17 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo), en la Ruta 5 Sur (Entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén) y en la Ruta 5 Norte (Entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay). Se aplicará también en las mismas rutas y tramos, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Para el retorno, que se concentrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se replicarán estas medidas en las principales rutas de acceso a la capital.

Aeropuerto de Santiago

Se espera que 709.654 pasajeros se embarquen entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre.

Para ello, desde la semana pasada se dispuso la última etapa de la fase de rehabilitación del terminal nacional de pasajeros. “Esto permitirá tener un nuevo acceso a las puertas B evitando las caminatas largas que tuvimos durante la fase de obras. Ahora tenemos una infraestructura totalmente finalizada, rehabilitada y ampliada, que permitirá recibir todos los flujos de tráfico de estas Fiestas Patrias”, señaló el gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude.

El llamado a los pasajeros es a planificar su viaje y a llegar con tres a cuatro horas de anticipación si su viaje es internacional, y con 2dos a tres horas para vuelos nacionales.