Cómo usar el cotizador del Sernac para ahorrar en las Fiestas Patrias

El Sernac confirmó que su cotizador recalcula los precios de los productos para Fiestas Patrias en tiempo real.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) puso a disposición de la ciudadanía un cotizador de precios, con el propósito de ayudar al ahorro en la celebración de las Fiestas Patrias.

La plataforma de uso gratuito, que se encuentra en la página web del organismo, permite conocer de manera inmediata los precios de los productos más buscados, a fin de optar por las opciones que resulten más convenientes para cada presupuesto.

Entre los productos cuyos precios se pueden comparar en la herramienta dispuesta por el Sernac para estas Fiestas Patrias se cuentan carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas y postres.

En total, a través del cotizador se pueden comparar 174 mil precios de productos que están disponibles en locales comerciales a nivel nacional, entre ellos supermercados y carnicerías.

Así debes usar el cotizador del Sernac para ahorrar en Fiestas Patrias

Para acceder al cotizador de precios del Sernac y ahorrar en las Fiestas Patrias se debe ingresar a la página web del servicio o pinchar acá.

Una vez allí, hay que seguir los siguientes pasos:

Elegir la comuna del país en la que se buscarán los precios.

del país en la que se buscarán los precios. Armar la canasta con los productos para la parrilla, las empanadas, los bebestibles, los acompañamientos, las ensaladas y los postres.

con los productos para la parrilla, las empanadas, los bebestibles, los acompañamientos, las ensaladas y los postres. Además, hay que filtrar la búsqueda , ya sea por carnicerías, supermercados o ambas.

, ya sea por carnicerías, supermercados o ambas. Hay dos formas de encontrar lo que se busca: por categoría o a través del buscador.

De acuerdo con la información proporcionada por el Sernac, el cotizador recalcula los precios de los productos para Fiestas Patrias en tiempo real.