Adelantan resultados del Subsidio Eléctrico: cuándo y cómo revisarlos

El Ministerio de Energía confirmó la fecha en la que se darán a conocer los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, que corresponden al proceso de postulación que cerró el 15 de julio.

La Secretaría de Estado recordó que se trata de un beneficio que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus cuentas de la luz.

En concreto, con la iniciativa el Ejecutivo busca dar un apoyo a las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Además, beneficia a los hogares con al menos una persona electrodependiente, según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de junio de 2025.

Tal como le adelantó a EL DÍNAMO el ministro de Energía, Diego Pardow, en esta ocasión la rebaja se entregará en una sola cuota que se aplicará en la boleta de la luz de octubre.

Cuándo y cómo revisar los resultados del Subsidio Eléctrico

De acuerdo con lo confirmado por el Ministerio de Energía, los postulantes podrán revisar los resultados del Subsidio Eléctrico a contar de este viernes 12 de septiembre.

Para hacerlo, hay que ingresar al sitio www.subsidioelectrico.cl y pinchar en el ícono que dice Resultados Tercera Convocatoria.

De forma paralela, tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) como ChileAtiende informarán los resultados a través de sus canales de atención ciudadana.

Respecto al monto, se detalló que varía según el número de personas que integren el hogar. En concreto, será así: