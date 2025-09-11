Descuento en remedios: el nuevo beneficio de Fonasa que ya está disponible

Este acuerdo incluye miles de productos, abarcando tanto medicamentos genéricos como de marca, además de artículos de uso cotidiano como dermocosmética, además de tratamientos para la piel y el cabello.

Los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ahora pueden obtener hasta un 55% de descuento en una amplia variedad de medicamentos y productos para el cuidado personal.

Este acuerdo incluye miles de productos, abarcando tanto medicamentos genéricos como de marca, además de artículos de uso cotidiano como dermocosmética, además de tratamientos para la piel y el cabello.

En cuanto a medicamentos, se contemplan diversas categorías como fármacos cardiometabólicos, para el sistema nervioso, anticonceptivos, terapias hormonales, entre otros.

La iniciativa es una alianza entre Fonasa y la cadena de farmacias Salcobrand, tanto a través de su sitio web como en su aplicación móvil.

Camilo Cid, director de Fonasa, indicó que serán 17 millones de personas las beneficiadas con el convenio, el cual “se suma a la entrega gratuita de medicamentos en la Red Pública de Salud, vigente desde septiembre de 2022 gracias a la implementación del Copago Cero”.

En tanto, Mauricio Caviglia, Gerente General de Salcobrand, señaló que “los usuarios de Fonasa podrán obtener más beneficios todos los días. De esta forma, estamos disminuyendo el gasto de bolsillo de nuestros clientes y potenciando la adherencia a sus tratamientos”.

Es importante destacar que este convenio tiene como objetivo promover que las personas mantengan sus tratamientos médicos de forma constante y a largo plazo.

La continuidad en la medicación ayuda a prevenir el avance acelerado de enfermedades crónicas, reduce el riesgo de efectos secundarios, disminuye la necesidad de consultas médicas o internaciones imprevistas, y evita un uso excesivo de los recursos del sistema de salud. Además, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y, lo más relevante, a reducir la mortalidad asociada a estas condiciones.

Cómo acceder a descuento en remedios del nuevo beneficio de Fonasa

Utilizando el código Mi Salcobrand, los usuarios de Fonasa acceden al vademécum de su convenio y a todos los beneficios Salcobrand.