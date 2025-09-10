Las consultas médicas generales tendrán un valor de $2.500 durante septiembre.

La prevención es esencial para mantener una vida activa y una buena calidad de vida, especialmente en los adultos mayores, por lo que es clave la realización de ciertas consultas y exámenes cada cierto tiempo.

Debido a lo anterior, Bupa Chile y BancoEstado anunciaron una alianza que ofrece una oportunidad única a las personas mayores de 60 años, quienes podrán acceder a servicios médicos preventivos a precios muy accesibles.

Este beneficio estará disponible hasta el 30 de septiembre, e incluirá consultas de medicina general por $2.500 y un completo pack de exámenes por solo $5.000, pagando exclusivamente con tarjetas BancoEstado.

Qué exámenes se pueden realizar

El paquete de exámenes contempla pruebas esenciales para la detección temprana de enfermedades crónicas son el hemograma, perfil bioquímico, TSH, T4 libre, perfil lipídico, orina completa, creatinina y antígeno prostático específico (este último solo para hombres).

Estas pruebas están orientadas a diagnosticar y controlar afecciones como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol y trastornos de tiroides.

De acuerdo a las entidad, esta campaña forma parte de una colaboración sostenida entre Bupa Chile y BancoEstado desde 2023, enfocada en acercar la salud preventiva a diversos grupos de la población, como mujeres, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Beneficios para adultos mayores: cómo acceder a consultas y exámenes por solo $5.000

Está disponible para personas afiliadas a Fonasa, Isapre o particulares. Para activarlo, basta con pagar en caja con una tarjeta BancoEstado.

Los servicios se ofrecen en los 33 centros médicos IntegraMédica a nivel nacional y en las clínicas Bupa de Santiago, Reñaca y Antofagasta, donde tanto la toma como la entrega de resultados se realiza de forma presencial.