Revisa las variaciones que tendrá el precio de los combustibles desde este 11 de septiembre

Con miras a las celebraciones de Fiestas Patrias, muchos automovilistas ya comienzan a organizar sus gastos, y el costo de la bencina es uno de los ítems importantes a considerar. A partir de este jueves entra en vigencia una nueva actualización en el precio de los combustibles, según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Tal como ocurre cada semana, este jueves se modifican los valores de referencia para los combustibles, en un contexto donde los precios internacionales se han mantenido relativamente estables y continúan aplicándose las políticas de regulación nacional.

Aunque Enap no tiene la facultad de establecer ni controlar directamente los precios que pagan los consumidores en los servicentros, sí publica un informe técnico con proyecciones.

Estas estimaciones se basan en factores como los costos de importación, la evolución del mercado internacional y los instrumentos de estabilización actuales, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

¿Hubo variaciones en el precio de los combustibles desde este 11 de septiembre?

De acuerdo al informe de Enap, no habrá aumento ni disminución en el precio de los combustibles.

A continuación, las cifras entregadas por Enap: