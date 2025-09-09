ENAP aclara rol de Laura Albornoz en medio de críticas por ser vocera de Jeannette Jara

La empresa pública también se sumó a la polémica impulsada por José Antonio Kast y Chile Vamos.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) salió a aclarar el rol que juega en su directorio Laura Albornoz, a quien José Antonio Kast y el comando de Evelyn Matthei salieron a pedirle la renuncia, apuntando a su calidad de vocera de campaña de Jeannette Jara.

Esto, luego que el líder de Republicanos asegurara que “esperamos que la ex ministra Laura Albornoz, que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Jeannette Jara, renuncie a su cargo en la ENAP”.

“No tenemos ningún problema en que alguien manifieste su opinión político, en que alguien actúe como activista, como jefa de campaña (…), pero hacemos un llamado a que se respete la ley, porque la ley de la ENAP señala que los directores se deben a los intereses de la nación”, agregó Kast.

Ante este llamado a la renuncia de Laura Albornoz, el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, respondió que “se están consultando los antecedentes y se informará lo que corresponda”.

Frente a esta polémica, ENAP explicó que “el directorio está compuesto por siete directoras y directores, conforme a la reforma de gobierno corporativo de 2017 y su principal función es la dirección y administración superior de la empresa en conformidad a lo prescrito por la Ley Orgánica de ENAP”.

“Los integrantes del directorio no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular, además de las sesiones extraordinarias que se puedan requerir. Al mismo tiempo, forman parte de distintos comités, que también sesionan de manera mensual y que abordan las principales actividades de la empresa”, precisó la firma pública.

En cuanto a la labor de Laura Albornoz, ENAP precisó que “en 2025 ha participado en las ocho sesiones ordinarias de directorio; en cuatro de cinco sesiones extraordinarias; en la totalidad de las 32 reuniones de los cuatro comités que integra; y adicionalmente en tres sesiones de comités de los que no forma parte”.

Junto con ello, reiteraron que la ex militante DC ingresó al directorio en abril de 2023 a través del Consejo de Alta Dirección Pública.