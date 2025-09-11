Las autoridades informaron que han intensificado las labores de fiscalización, con más de 630 puntos de control en todo el país, de los cuales 290 estarán ubicados en la RM.

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ministerio de Transporte (MTT) recordó la implementación del plan De 18 a 18, que comenzó el pasado 18 de agosto y se extenderá hasta el 18 de septiembre.

Este plan contempla una serie de fiscalizaciones y refuerzos preventivos en todo el país, especialmente en el transporte público.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, acompañado por el subsecretario Jorge Daza, el subgerente de Línea 1 del Metro, Juan Huentupil, y la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante, entregaron detalles clave sobre cómo funcionará el transporte durante los días festivos.

Según estimaciones, se espera que cerca de 650 mil personas salgan desde la Región Metropolitana en buses interurbanos durante este período.

Ante esto, el ministro afirmó que se han intensificado las labores de fiscalización, con más de 630 puntos de control en todo el país, de los cuales 290 estarán ubicados en la RM y el resto distribuidos en distintas regiones.

Sin extensión horaria en el Metro: revisa los cambios en el transporte para estas Fiestas Patrias

En cuanto al transporte público, se anunció un refuerzo en los servicios de buses en zonas de alta afluencia, como el Estadio Nacional y el Parque O’Higgins, especialmente en horas punta de la tarde y noche.

Junto a ello, se aumentará el personal en estaciones de Metro cercanas a los principales puntos de celebración y se fortalecerá la operación de los servicios ferroviarios.

Sin embargo, el Metro no extenderá su horario de funcionamiento. Según explicó Juan Huentupil, se mantendrán los horarios habituales, ya que se optó por aumentar la frecuencia de los trenes en lugar de ampliar el horario. Por ejemplo, el 19 de septiembre habrá un 20% más de trenes en circulación, según la demanda prevista.

Respecto a los buses del sistema RED, las autoridades indicaron que algunos recorridos se adaptarán para facilitar el acceso a las fondas y celebraciones.

En La Pampilla, por ejemplo, se modificó el recorrido E02, mientras que en Valparaíso se ajustó el E05 para conectar el centro con el parque Alejo Barrios.

También habrá servicios especiales desde el Parque O’Higgins hacia comunas como Puente Alto, Maipú y Pudahuel, y se reforzarán los servicios urbanos en ciudades como Curicó y otras zonas de la Región Metropolitana.