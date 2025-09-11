Muchas compañías deben reforzar sus servicios, añadir buses adicionales, contratar más personal o extender los horarios de funcionamiento, lo que implica un gasto extra.

A días del inicio de las Fiestas Patrias, que este año contará con un feriado extendido, muchas personas ya comienzan a planificar posibles viajes, por lo que surge la interrogante sobre cuánto cuesta viajar en la previa dieciochera.

Debido a lo anterior, las autoridades han aconsejado buscar y comparar precios con anticipación, especialmente si se dispone de un presupuesto limitado, ya que esto puede significar un ahorro importante.

En ese contexto, el aumento en el precio de los pasajes durante septiembre se debe principalmente a la alta demanda que se genera en estas fechas. Miles de personas viajan dentro del país para reunirse con sus familias o disfrutar del feriado, lo que provoca un incremento significativo en la cantidad de pasajeros.

Otro factor que influye en el alza de precios es el aumento en los costos operacionales asociados a la temporada. Muchas compañías deben reforzar sus servicios, añadir buses adicionales, contratar más personal o extender los horarios de funcionamiento, lo que implica un gasto extra.

Suben los pasajes antes de Fiestas Patrias: revisa cuánto cuesta viajar ahora

Salida e16 y 17 de septiembre (categoría Salón Cama)

Santiago-Concepción: desde $22.000.

desde $22.000. Santiago-Temuco: desde $35.000.

desde $35.000. Santiago- Antofagasta: desde $42.000.

desde $42.000. Santiago-Viña del Mar: desde $2.500 (categoría Semi Cama).

desde $2.500 (categoría Semi Cama). Santiago- Valdivia: desde $42.400.

desde $42.400. Santiago-Osorno: desde $44.000.

