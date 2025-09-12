“Chile Endieciochado” en Fiestas Patrias: cómo acceder a la plataforma que busca fondas y picadas

A través de la plataforma, el Gobierno busca que quienes festejarán las Fiestas Patrias lo hagan de manera segura a lo largo del país.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno lanzó la plataforma Chile Endieciochado, a través de la cual los interesados pueden buscar fondas y picadas para asistir en Fiestas Patrias.

En la semana previa al inicio de los festejos dieciocheros, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el sitio a través del cual se busca ayudar a que la ciudadanía encuentre el lugar que más le conviene para disfrutar de las celebraciones.

De acuerdo con lo detallado por la Secretaría de Estado, Chile Endieciochado reúne más de 200 fondas, ramadas y sitios gastronómicos a lo largo de todo el país, entre Arica y Magallanes.

Las alternativas incluyen desde la masiva fiesta de La Pampilla hasta la Fiesta Criolla en la Región de Magallanes, gracias a un visor a través del cual la autoridad busca que los ciudadanos celebren Fiestas Patrias de manera segura.

Cómo acceder a la plataforma Chile Endieciochado para Fiestas Patrias

Según lo informado por el Ministerio, además de la localización de las diversas alternativas para disfrutar de las Fiestas Patrias, la herramienta permite encontrar información respecto de fechas, horarios y direcciones para celebrar con los amigos y la familia.

Para acceder al visor Chile Endieciochado se puede hacer a través de la página web del Ministerio de Bienes Nacionales e ingresar al respectivo ícono, o se puede hacer pinchando acá.

“Es una herramienta para poder tener a disposición de la ciudadanía porque todos estos locales han sido fiscalizados, y por lo tanto dan garantías de que van a poder disfrutar de manera segura“, dijo sobre Chile Endieciochado la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.