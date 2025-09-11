Consejos para las Pymes: cómo planificar el pago de aguinaldos en Fiestas Patrias

El año pasado, más del 60% obtuvo entre $50.000 y $80.000, mientras que cerca del 25% recibió montos entre $20.000 y $50.000.

Se estima que cerca de un 70% de los trabajadores chilenos recibirá algún tipo de aguinaldo esta celebración de Fiestas Patrias, mientras que las familias chilenas gastarán un promedio de $100 mil y optarán por dividir gastos.

Pero si eres Pyme, ¿cuál es la mejor opción para planificar los aguinaldos en Fiestas Patrias?

Hay algunas cosas que debes saber. El experto tributario Diego Plaza, de Maxxa Fintech, plataforma que presta servicios financieros al sector repasa las principales:

1. En Chile el aguinaldo no es obligatorio pero muchas empresas sí lo estipulan en su contrato de trabajo o en su acuerdo de negociación colectiva. También se debe considerar pagarlo si se ha entregado habitualmente, y que existen cláusulas que así lo indican, aunque se evalúa cada caso.

2. Los aguinaldos son imponibles, agrega Plaza, por ende deben integrarse a la remuneración sobre la cual se calculan los impuestos y cotizaciones obligatorias del trabajador. “Si se entrega un aguinaldo no imponible, se incurre en una falta a la ley laboral que implica una multa pecuniaria”, advierte.

3. No existe un monto obligatorio del aguinaldo en el sector privado, a diferencia del sector público. Como referencia, un estudio de Pluxee publicado en 2025 indica que, entre quienes recibieron aguinaldo el año pasado, más del 60% obtuvo entre $50.000 y $80.000, mientras que cerca del 25% recibió montos entre $20.000 y $50.000. Lo óptimo, dice Plaza, es guiarse por años anteriores o por referencias de mercado, buscando una cifra coherente y sostenible.

4. El experto recomienda revisar las finanzas de la empresa antes de entregar el aguinaldo, además de verificar los compromisos tributarios y las proyecciones de flujo de caja para los próximos meses. Si anualmente se puede planificar como parte de sus gastos, aun mejor.