Feriados de Fiestas Patrias: conoce el funcionamiento del comercio y supermercados

Comenzó la cuenta regresiva para las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, por lo que muchos se preguntan cómo será el funcionamiento del comercio y supermercados para estas fechas.
Durante las celebraciones dieciocheras, los días 18 y 19 de septiembre son considerados feriados obligatorios e irrenunciables para la mayoría de quienes trabajan en el comercio, tal como lo establece la Ley 19.973.
Esto implica que el comercio, supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia (ubicados en servicentros y que solo vendan productos envasados) deberán cerrar completamente durante esas fechas.
Según explicó el director nacional del Trabajo, Sergio Santibáñez, el descanso legal comenzará a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 06:00 de la mañana del sábado 20.
Sin embargo, se permiten ciertos ajustes por turnos rotativos, lo que significa que los trabajadores podrían extender su jornada hasta la medianoche del día 17 o reincorporarse a partir de las 00:00 del sábado 20.
¿Qué comercio puede abrir durante las Fiestas Patrias?
Hay excepciones a esta norma. Están autorizados a funcionar:
- Restaurantes, pubs, discotecas y clubes
- Cines y espectáculos en vivo
- Casinos y farmacias de turno o urgencia
- Estaciones de servicio (bencineras)
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el lugar
- Pequeños negocios de barrio, siempre que sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos
Existe también una normativa que protege a los trabajadores que están exceptuados del feriado: el descanso bianual.
Esto significa que, si una persona trabajó en Fiestas Patrias en 2024, tiene derecho a descansar obligatoriamente en 2025, siempre y cuando continúe con el mismo empleador.
“Este derecho busca que todos puedan celebrar con sus familias al menos una vez cada dos años”, señaló Santibáñez.
Fiscalización y multas durante las Fiestas Patrias
En caso de que las empresas no respeten estos días de descanso, las sanciones pueden ser severas. Las multas van desde:
- $346.325 para micro y pequeñas empresas.
- $1.385.300 para grandes empresas.
Estas cifras se aplican por cada trabajador afectado. Además de la multa, se ordenará cerrar el local de inmediato y poner fin al turno infractor.
Debido a lo anterior, la Dirección del Trabajo habilitó un formulario para recibir denuncias al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.