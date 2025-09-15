Fiestas Patrias: ¿Por qué está prohibido el hilo curado y qué sanciones arriesgas?

El hilo curado, al estar compuesto por materiales abrasivos como vidrio molido, puede provocar graves lesiones y daños, por lo que su uso está prohibido por ley en todo Chile.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, una de las actividades más tradicionales es encumbrar volantines. Sin embargo, el uso de hilo curado, representa un grave peligro para personas y animales.

Este tipo de hilo, que es una mezcla de hebra con vidrio molido o componentes abrasivos, puede causar cortes profundos, accidentes de tránsito y daños en el tendido eléctrico. Por estas razones, su uso está estrictamente prohibido por la ley en todo el país.

Debido a lo anterior, las autoridades han intensificado la fiscalización en estas fechas, recordando que quienes sean sorprendidos utilizando hilo curado arriesgan multas e incluso penas de cárcel, dependiendo de la gravedad del daño causado.

Es por ello, que des del Gobierno hicieron una invitación a celebrar de forma segura, utilizando solo materiales permitidos y supervisando a niños y niñas mientras juegan, evitando así que una tradición se convierta en un riesgo.

Hilo curado en Fiestas Patrias

La Biblioteca del Congreso Nacional explica que el hilo curado es aquel que “incluye plástico, fibra sintética, lino o metal o al cual se ha adherido algún elemento o compuesto abrasivo o cortante como cristal o vidrio molido, elemento mineral, polvo esmeril o metálico o granos de cuarzo de mayor aspereza”.

En tanto, el hilo de competencia tiene un color visible y está “conformado exclusivamente de algodón, de no más de tres hebras trenzadas, que no excede 0,5 milímetros de grosor”.

Cuáles son las multas por el uso del hilo curado

Según lo informado por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quienes usen o permitan el uso de hilo curado se exponen a multas que van desde 2 hasta 50 UTM, lo que actualmente corresponde a montos entre $126.904 y $3.172.600.

En el caso de las personas que fabriquen, almacenen o vendan hilo curado, las sanciones son más severas. No solo arriesgan una pena de presidio menor en su grado mínimo, sino que también pueden recibir una multa que va de 100 a 500 UTM, es decir, entre $6.345.200 y $31.726.000 aproximadamente.

Cabe destacar que estos valores fueron calculados con base en la Unidad Tributaria Mensual (UTM) vigente en septiembre, según el Servicio de Impuestos Internos, por lo que los montos pueden variar en el tiempo.