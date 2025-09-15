Semana de Fiestas Patrias con clima inestable en la RM: se esperan lluvias, altas temperaturas y descenso térmico

Iván Torres entregó el pronóstico del tiempo para Santiago para las celebraciones dieciocheras, precisando el día y la cantidad de lluvia esperada.

El pronóstico del tiempo o clima para la semana de Fiestas Patrias en la Región Metropolitana (RM) será variado. Así lo dio a conocer la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que indicó que mientras en algunos sectores se esperan temperaturas elevadas, en otras habrá presencia de precipitaciones.

Según explicó el meteorólogo, la RM experimentará distintos tipos de clima durante los días festivos.

El clima para este jueves 18 y viernes 19 de septiembre se esperan jornadas templadas, con temperaturas máximas de 22 °C y 21 °C, respectivamente. Las mínimas, en tanto, rondarán los 5 °C en ambas fechas.

No obstante, el sábado 20 de septiembre se perfila como el día más relevante en términos meteorológicos para la capital.

En ese contexto, Iván Torres explicó que el sábado 20 de septiembre lloverá en Santiago, pero no será con gran intensidad.

De todas formas, señaló que a lo largo de todo el evento y durante el transcurso del día, hasta la madrugada del domingo, podrían registrarse entre 5 y 10 milímetros de precipitación.

“En general la situación se ve débil y concentrada tanto en comunas del sur como en precordillera”, concluyó.

En tanto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton señaló que la RM quedará exenta de lluvias durante el 18 y 19 de septiembre, pero anticipó que las precipitaciones llegarán el 20 y 21.

Agregó que, por el momento, se espera una cantidad significativa de lluvia, aclarando que no se trataría de solo un par de milímetros, sino de un volumen mayor.

De todas maneras, explicó que el pronóstico seguirá actualizándose durante la semana para precisar la hora y la intensidad de las precipitaciones, ya que se proyecta un evento de lluvia relevante para Santiago.