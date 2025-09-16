Estos son los recorridos que tendrán mayor frecuencia en Fiestas Patrias

La oferta de buses aumentará desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, con horario desde las 18:00 a las 05:30 horas.

El sistema de transporte público en la Región Metropolitana (RM) implementará un plan especial con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, aumentando la cantidad de recorridos en puntos claves de la ciudad durante los próximos días.

De acuerdo al anuncio de Red Movilidad, se habilitarán servicios especiales de buses y se incrementará la frecuencia en los recorridos que transitan por avenidas principales, zonas cercanas a las fondas y terminales de buses de Santiago.

La oferta de buses aumentará desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, con horario desde las 18:00 a las 05:30 horas.

Estos son los recorridos que tendrán mayores frecuencias en Fiestas Patrias

Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:

B24 por Fonda Familiar en Renca.

322 por fonda Doña Florinda en La Florida

117 por Yein Fonda en Huechuraba

D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina



Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:

Gran Avenida – San Diego: 201

Recoleta – Santa Rosa: 203

Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n

Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507

Av. La Florida: 114

Av. Pedro de Valdivia: 103, 117

Av. Independencia: 308

San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426

Caletera Ruta 5: 302, 302n

Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119



Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:

210x: Parque O’Higgins a Puente Alto

307x: Parque O’Higgins a Quilicura

401x: Parque O’Higgins a Maipú

105x: Parque O’Higgins a Renca

506x: Estadio Nacional a Peñalolén

516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur

114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto



En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos: