Estos son los recorridos que tendrán mayor frecuencia en Fiestas Patrias

Gabriela Romo
Gabriela Romo

El sistema de transporte público en la Región Metropolitana (RM) implementará un plan especial con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, aumentando la cantidad de recorridos en puntos claves de la ciudad durante los próximos días.

De acuerdo al anuncio de Red Movilidad, se habilitarán servicios especiales de buses y se incrementará la frecuencia en los recorridos que transitan por avenidas principales, zonas cercanas a las fondas y terminales de buses de Santiago.

La oferta de buses aumentará desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, con horario desde las 18:00 a las 05:30 horas.

Estos son los recorridos que tendrán mayores frecuencias en Fiestas Patrias

Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:

  • B24 por Fonda Familiar en Renca.
  • 322 por fonda Doña Florinda en La Florida
  • 117 por Yein Fonda en Huechuraba
  • D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina


Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:

  • Gran Avenida – San Diego: 201
  • Recoleta – Santa Rosa: 203
  • Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n
  • Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507
  • Av. La Florida: 114
  • Av. Pedro de Valdivia: 103, 117
  • Av. Independencia: 308
  • San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426
  • Caletera Ruta 5: 302, 302n
  • Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119


Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:

  • 210x: Parque O’Higgins a Puente Alto
  • 307x: Parque O’Higgins a Quilicura
  • 401x: Parque O’Higgins a Maipú
  • 105x: Parque O’Higgins a Renca
  • 506x: Estadio Nacional a Peñalolén
  • 516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur
  • 114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto


En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos:

  • 210: La Florida, Puente Alto
  • 401: Maipú, Providencia, Las Condes
  • 120: Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, vía General Velásquez.

