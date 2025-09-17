La empresa informó que la suspensión del suministro eléctrico podría prolongarse por siete horas o más en algunos sectores.

La compañía Enel anunció un nuevo corte de luz programado para el miércoles 17 de septiembre en seis comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo informado por la empresa, la interrupción del servicio se extenderá por un mínimo de siete horas en algunos sectores.

Además, Enel señaló en su sitio web que “los cortes de luz programados se informan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades”.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, al que puedes acceder desde ESTE ENLACE. Allí encontrarás toda la información necesaria.

Por otro lado, si la suspensión del suministro impacta a personas electrodependientes, puedes solicitar asistencia comunicándote a los siguientes números de atención: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las seis comunas que tendrán un nuevo corte de luz miércoles por trabajos de Enel

Providencia: Desde las 9:00 hasta las 11:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 14:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.