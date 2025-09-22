Cuándo es el próximo fin de semana largo de este 2025

Restan únicamente siete feriados en el calendario nacional, aunque varios de ellos coinciden con fines de semana, por lo que no todos se traducirán en días libres adicionales.

Finalizaron las celebraciones de Fiestas Patrias, por lo que surge la interrogante sobre cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos feriados quedan de este 2025.

Después de las festividades del 18 de septiembre, restan únicamente siete feriados en el calendario nacional, aunque varios de ellos coinciden con fines de semana, por lo que no todos se traducirán en días libres adicionales.

Afortunadamente, no falta mucho para disfrutar de un nuevo fin de semana largo, que además coincidirá con una celebración muy particular y llena de tradiciones que es Halloween.

Esto se debe a que el próximo feriado será el 31 de octubre, jornada en la que se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile. Sin embargo, esa misma fecha también es conocida por la celebración de la popular fiesta de origen anglosajón.

Octubre no tiene solo un feriado, ya que el día 12 se conmemora el Encuentro de Dos Mundos. Sin embargo, este año la fecha cae domingo, por lo que no se podrá aprovechar como un día adicional de descanso.

¿Qué feriados quedan en 2025 y cuál es fin de semana largo?

El resto de feriados que quedan para el 2025 son los siguientes:

Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y fin de semana largo.

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Domingo, 16 de Noviembre Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción y fin de semana largo .

. Domingo, 14 de Diciembre Elecciones Presidenciales (Segunda Vuelta).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Cuáles serán los días feriados de Fiestas Patrias 2026

En 2026, las Fiestas Patrias se celebrarán con feriados el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

Ambos días serán feriados irrenunciables, correspondientes a la Independencia Nacional y al Día de las Glorias del Ejército, respectivamente. Esto significa que la mayoría de los comercios, como supermercados y centros comerciales, deberán permanecer cerrados, salvo algunas excepciones específicas.