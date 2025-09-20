Fiestas Patrias: cómo funcionará el comercio este fin de semana tras los feriados irrenunciables

Luego de los dos días feriados, el comercio abrirá sus puertas este fin de semana, de acuerdo con lo adelantado por la Cámara de Comercio de Santiago.

Luego de que el jueves 18 y viernes 19 de septiembre la gran mayoría de los supermercados, malls y grandes tiendas permanecieron cerrados por la celebración de las Fiestas Patrias, este fin de semana el comercio retomó sus horarios habituales, de acuerdo con lo previsto por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Según había adelantado la entidad gremial, el feriado laboral irrenunciable para los trabajadores del comercio se inició a las 21:00 horas del pasado miércoles 17 de septiembre y se prolongó hasta las 06:00 horas de este sábado 20.

Debido al cierre obligatorio de estos locales comerciales, son muchas las familias que se quedaron sin la posibilidad de adquirir algunos productos tanto para el hogar como para continuar con las celebraciones dieciocheras.

Cómo funcionará el comercio este fin de semana

Luego de los dos días feriados, tanto los malls como los supermercados y las grandes tiendas abrirán este fin de semana en los mismos horarios en que suelen hacerlo durante todo el año, a menos que algunos de ellos hayan decidido no hacerlo, lo que deberían informar oportunamente.

Lo anterior, con el propósito de satisfacer la alta demanda que se prevé ocurrirá en todas las ciudades del país luego de los dos días de festejos por las Fiestas Patrias.