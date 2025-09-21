Tras el fin de las Fiestas Patrias: cuándo se celebra el 18 Chico

El 18 Chico es la última oportunidad para celebrar las Fiestas Patrias con cuecas y comidas típicas.

Luego de cuatro días de festejo, las Fiestas Patrias 2025 verán su fin este domingo, cuando las fondas y ramadas cierren sus puertas al público, pero son muchos los que ya están esperando el 18 Chico. Luego vendrán los balances y ahí se sabrá si esta fecha resultó ser un buen negocio para quienes realizaron las respectivas inversiones.

Sin embargo, tal como lo manda la tradición en el país, en realidad las celebraciones no terminan del todo, ya que en una fecha próxima se viene el denominado 18 Chico, para disfrutar del último pie de cueca este año.

Si bien en sus orígenes esta fecha correspondía al domingo anterior a la celebración del 18 de septiembre, en que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas se alistaban para la Parada Militar, con los años aquello cambió y hoy responde a una oportunidad de prolongar el festejo tras el regreso a la vida diaria.

Cuándo se celebra el 18 Chico este 2025

Aunque en varios lugares se prepara un 18 Chico en locales establecidos y con el cobro de entradas, también existen eventos gratuitos, como el que llevará a cabo el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde habrá cuecas en vivo, diversas actividades y una amplia oferta gastronomica a disposición de los visitantes.

Respecto de la fecha en que se llevará a cabo el 18 Chico este año, corresponde al siguiente fin de semana luego de las Fiestas Patrias.

Es decir, en este caso se efectuará los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre, y se espera que decenas de miles de personas participen en la celebración en las distintas comunas del país.