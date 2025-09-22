Habrá floración histórica este 2025: cuándo visitar el Desierto Florido en Atacama

Más de 200 especies de flores se harán presentes, entre ellas las añañucas, garra de león, pata de guanaco y oreja de zorro

El Desierto Florido es un fenómeno natural único que ocurre en el norte del país, principalmente en la Región de Atacama, gracias a las lluvias que se producen en invierno y permite que miles de semillas germinen y transformen el árido paisaje en un manto de flores.

Para este 2025, desde el Ministerio de Agricultura aseguraron que se espera una “floración récord, gracias a las lluvias en la zona”, especialmente en zonas como Vallenar, Huasco, Copiapó y alrededores, donde ya se reportan brotes tempranos.

“Este año tendremos casi el mejor Desierto Florido de nuestra historia, con su peak durante octubre y que se extenderá hasta mediados de noviembre”, destacaron.

¿Cuándo visitar el Desierto Florido en Chile?

Según las estimaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Desierto Florido 2025 podrá disfrutarse desde la tercera semana de septiembre hasta noviembre. Durante ese periodo, el desierto se transformará en un espectáculo natural lleno de color y vida.

Más de 200 especies de flores se harán presentes, entre ellas las añañucas, garra de león, pata de guanaco y oreja de zorro. Muchas de estas especies son únicas de esta zona del país, por lo que es fundamental protegerlas.

Si visitas el Desierto Florido, recuerda no sacar flores, evitar pisarlas y seguir los senderos establecidos para cuidar este valioso ecosistema.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Turismo, este 2025 el fenómeno natural se manifestará principalmente en el sur de la Región de Atacama, ofreciendo paisajes cubiertos de flores en tonalidades rosadas, moradas, blancas y amarillas. La última vez que se vio un espectáculo similar fue en 2022.

Algunos de los puntos recomendados para observar el Desierto Florido son la caleta Chañaral de Aceituno, en la Provincia del Huasco; el Parque Nacional Llanos de Challe; y la localidad de Totoral, en la Provincia de Copiapó. Todos estos lugares prometen una experiencia inolvidable en plena naturaleza.