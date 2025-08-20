Esteban Valenzuela paga los costos de quiebre en el oficialismo y deja el Ministerio de Agricultura

Las últimas actuaciones del FRVS en materia electoral terminaron afectando la permanencia de Valenzuela en el gabinete.

El presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a Esteban Valenzuela (FRVS) al Ministerio de Agricultura, tras el quiebre parlamentario del oficialismo y que provocó la presentación de dos listas para las elecciones de noviembre.

Esto, ya que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividad en la cual milita el ahora ex secretario de Estado dejó las conversaciones para generar un pacto único de cara a las Parlamentarias 2025.

A esto se sumó la decisión del partido – que irá en lista con Acción Humanista – de llevar como candidato al Senado a Miguel Ángel Calisto (IND-DEM), opositor al Gobierno y actualmente desaforado por fraude al fisco.

Esta seguidilla de hechos terminaron con la decisión de La Moneda de buscar la salida de Esteban Valenzuela del gabinete.

Ante esta situación, el diputado Jaime Mulet, ex candidato presidencial del FRVS, dejó en claro que aún no han sido informados sobre el pedido de renuncia a Valenzuela, pero recalcó que “sería una gran torpeza, de parte del Gobierno, sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante, como es el ministro Esteban Valenzuela, por una situación que no tiene que ver con el Gobierno”.

Mulet puntualizó que, de ratificarse su salida, “podría dañar la candidatura de Jeannette Jara, sería una torpeza infantil”, aunque puntualizó que “nuestra lealtad con Jeannette Jara está desde el principio. Esto tiene que ver con las elecciones parlamentarias, no con las elecciones presidenciales”.

Por contrapartida, la senadora Alejandra Sepúlveda (IND), presidenta de la Comisión de Agricultura, dejó ver que Esteban Valenzuela no estuvo a la altura del cargo, precisando que “es una prerrogativa del presidente de la República de sacar en cualquier minuto a un ministro de Estado, está haciendo uso de su facultad”.