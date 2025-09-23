El GAM tendrá una serie de actividades gratuitas para toda la comunidad con cuecas, música en vivo y puestos de gastronomía para disfrutar.

Luego de cuatro días de celebraciones por las Fiestas Patrias 2025, muchos se preparan para festejar el 18 chico este sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Esta celebración no es oficial ni reconocida a nivel nacional, pero ha ganado popularidad especialmente entre jóvenes y quienes hayan quedado con gusto a poco de la festividad dieciochera.

En el 18 chico generalmente se mantienen los asados, música, cueca, empanadas y mucho espíritu festivo, una excusa perfecta para volver a reunirse con amigos y seguir compartiendo del ambiente dieciochero.

Debido a lo anterior, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), realizará una serie de actividades gratuitas para toda la comunidad con cuecas, música en vivo y puestos de gastronomía para disfrutar.

“Disfruta estas Fiestas Patrias pero guarda energía porque el próximo sábado 27 Septiembre se viene el ¡18 Chico en GAM!”, indicó el centro cultural a través de sus redes sociales.

“Tendremos una gran cartelera de artistas que incluyen a María Esther Zamora, Los Concho e’Vino, Las Primas, Tomo Como Rey, La Nueva Imperial y más”, añadieron.

“La entrada es completamente liberada y tendremos la animación de María José Bello. No olvides llegar al Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Alameda 227 metro Universidad Católica”, finalizaron.

Celebra el 18 chico con todas estas actividades gratuitas en Santiago

La programación para el 18 chico en el GAM es la siguiente: