Balance final de Fiestas Patrias: 23 muertos en accidentes de tránsito

Carabineros informó que se registraron más de 500 siniestros viales y se logró la detención de 399 personas durante Fiestas Patrias.

Este lunes, Carabineros entregó el balance final de tránsito durante los días de celebraciones de Fiestas Patrias, el cual dejó un saldo de 23 personas fallecidas en accidentes en carreteras.

Según las cifras que dio a conocer la institución policial, un total de 1.050.000 vehículos salieron de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo, de los cuales retornaron 997.000 hasta las 00:00 horas de este lunes.

El balance final de las carreteras tras las Fiestas Patrias

Bajo este contexto, el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma detalló que “controlamos y fiscalizamos más de 86.933 vehículos y conductores”. En este sentido, informó que se efectuó la detención de 337 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. También se realizaron nacotest en las carreteras, dejando un saldo de 62 detenidos por conducir bajo los efectos de las drogas.

En este marco, a lo largo del país se lograron cursar cerca de 3.000 infracciones, “todas asociadas a las causalidades que contribuyen a un siniestro vial con consecuencias fatales, principalmente en estas fiestas de celebración”.

Con respecto al número de accidentes de tránsito que se registraron durante el fin de semana largo, Vielma expuso que “a nivel nacional hubo 563 siniestros viales. Principalmente, estos siniestros fueron ocasionados por la conducción en estado de ebriedad, por la conducción no atenta por parte de los conductores y a una velocidad no razonable ni prudente”. Lo anterior, dejó un saldo de 415 personas lesionadas.

“Lamentablemente, fallecieron 23 personas este año 2025. Y las causas asociadas a estos siniestros con consecuencias fatales fue por la conducción a exceso de velocidad, la conducción no atenta, y principalmente una causa que viene sostenida y en aumento, que es la exposición del peatón a riesgo de atropello con consecuencias fatales”, cerró el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.