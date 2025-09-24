La empresa explicó que estas interrupciones están relacionadas con labores de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, con el fin de ofrecer un servicio más confiable y seguro.

Enel Distribución comunicó que este miércoles 24 de septiembre se realizará un nuevo corte de luz programado en diversos sectores de la Región Metropolitana.

Enel también advirtió que los cortes podrían prolongarse por varias horas en las comunas involucradas, por lo que recomendó a los usuarios tomar precauciones y planificar sus actividades con anticipación.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas por los cortes de luz, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE. Allí encontrarás toda la información necesaria.

Además, si el corte de energía impacta directamente a personas electrodependientes, puedes solicitar ayuda comunicándote a los siguientes números de atención: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Conoce las 13 comunas que tendrán corte de luz programado este miércoles

Lo Barnechea: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Providencia: desde las 00:00 a las 03:00 horas

Ñuñoa: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Conchalí: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Recoleta: desde las 00:00 a las 03:00 horas

Quinta Normal: desde las 12:00 a las 14:00 horas

Pudahuel: desde las 9:00 a las 15:00 horas

San Joaquín: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 10:00 a las 17:30 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Lampa: desde las 11:00 a las 17:00 horas