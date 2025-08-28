Distintas zonas experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico, las que podrían durar hasta siete horas en algunos sectores.

La multinacional Enel anunció un nuevo corte de luz programado para este jueves 28de agosto en nueve comunas de Santiago.

Según lo informado por la empresa, distintas zonas de estas comunas experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico, las que podrían durar hasta siete horas en algunos sectores.

La compañía detalló que este nuevo corte de luz en Santiago se realiza de manera planificada y se comunican con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades con tiempo.

Si deseas verificar si tu hogar se verá afectado por esta interrupción, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, al cual puedes acceder haciendo clic en ESTE LINK. Allí se entrega información específica por dirección.

En caso de que el corte de luz impacte a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse con los siguientes números de atención para recibir ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Corte de luz en Santiago: estas son las nueve comunas afectadas este jueves

Vitacura: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Macul: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 16:00 horas

San Joaquín: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas