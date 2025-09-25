Subsidio al agua potable: requisitos para obtener 85% de descuento en tu cuenta

El beneficio tiene una vigencia de tres años, y puede ser renovado por un período igual.

Uno de las ayudas que el Estado entrega a los hogares más vulnerables es el Subsidio al pago del consumo de agua potable y alcantarillado, un beneficio económico que busca reducir el gasto que representa este servicio básico.

El monto del subsidio varía de acuerdo al nivel socioeconómico de cada familia y puede cubrir entre un 25% y un 85% del valor total de la cuenta, considerando un consumo máximo de 13 metros cúbicos (m³) de agua y alcantarillado.

No obstante, según informa el portal ChileAtiende, si el grupo familiar está inscrito en alguno de los programas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, el beneficio puede alcanzar el 100% del valor de los primeros 15 m³ de consumo mensual.

Este subsidio está dirigido a los hogares que destinan un 5% o más de sus ingresos mensuales al pago del servicio de agua potable y alcantarillado.

Subsidio al agua potable: requisitos para recibir 85% de descuento en tu cuenta

Ser residente permanente de un domicilio que corresponda con la Municipalidad que concede este beneficio.

Estar al día en los pagos con la Empresa de Servicios Sanitarios o con los Servicios de Agua Potable Rural, según corresponda. En caso de presentar morosidad, debes repactar la deuda con el prestador o administrador o tramitar un convenio de pago.

Para postular debes ser la jefa o jefe de Hogar o su representante.

Debes cumplir con el “Requisito de incapacidad de pago” o “Requisito de carencia”. Este requisito quiere decir que la familia debe destinar más del 5% de sus ingresos mensuales para costear la cuenta de agua cada mes.

En caso de tratarse de una postulación colectiva, todas y todos los jefes de familia de cada una de las viviendas que componen el colectivo deben presentar la postulación en la Municipalidad.

Estar registrado en el Registro Social de Hogares.

Tu vivienda debe contar con conexión a la red de agua potable.

La postulación al subsidio se puede realizar durante todo el año de forma presencial en la municipalidad correspondiente al lugar de residencia del solicitante.

Este trámite es gratuito, y para llevarlo a cabo es necesario presentar la última boleta de agua pagada.

El beneficio tiene una vigencia de tres años, y puede ser renovado por un período igual, siempre que la familia siga cumpliendo con los requisitos y que haya disponibilidad de cupos en la comuna.