Bonos post Fiestas Patrias: revisa si tienes pagos pendientes

Tras las celebraciones dieciocheras, el Estado realizará el pago de tres beneficios económicos para la población.

El Estado dispone de una serie de bonos y beneficios económicos destinados a apoyar a las familias, trabajadores, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Muchos de estos aportes se entregan en distintas épocas del año, y algunos de ellos pueden recibirse después de Fiestas Patrias, como parte de políticas permanentes o pagos en curso.

De acuerdo a la información del Instituto de Previsión Social (IPS), los beneficios que se pagan después de las celebraciones dieciocheras son el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), la Asignación Maternal y el Bono por Hijo, tres aportes monetarios son tres aportes monetarios que se pagarán durante las semanas posteriores a Fiestas Patrias.

Bonos tras Fiestas Patrias: revisa si tienes pagos pendientes

Bono por Hijo

Este beneficio está destinado a mujeres chilenas de 65 años o más y consiste en un aporte económico por cada hijo nacido vivo o adoptado, con el objetivo de aumentar el monto de su pensión.

El bono no se paga en un solo monto, sino que se suma mensualmente a la pensión.

El monto varía según la cantidad de hijos que tenga la beneficiaria.

Para los hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, el bono es de $165.000 por cada hijo.

¿Quiénes pueden acceder al Bono por Hijo?

Mujeres que hayan cumplido 65 años.

Que tengan su cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza otra persona, se requiere un poder notarial.

Haber vivido en Chile por al menos 20 años (no necesariamente seguidos), contados desde que cumplió 20 años.

Asignación Maternal

Este beneficio está dirigido a mujeres embarazadas que trabajan, ya sea de forma dependiente o independiente. Se puede solicitar desde el quinto mes de embarazo y el pago es retroactivo, es decir, cubre los meses anteriores desde que se cumplió ese plazo.

¿Quiénes pueden recibirla?

Trabajadoras embarazadas (dependientes o independientes) afiliadas a algún sistema previsional y que estén recibiendo algún tipo de subsidio.

Trabajadores (hombres) cuyas esposas embarazadas sean consideradas cargas familiares.

Montos según el ingreso mensual (con sueldo mínimo en $510.000):

$22.007 por carga si el ingreso mensual es de hasta $620.251.

$13.505 por carga si el ingreso está entre $620.252 y $905.941.

$4.276 por carga si el ingreso está entre $905.942 y $1.412.957.

Si el ingreso mensual supera los $1.412.958, no se recibe este beneficio.

Bono al Trabajo de la Mujer

Este bono está orientado a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años con 11 meses, que pertenezcan al 40% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Pueden acceder trabajadoras dependientes o independientes.

El pago mensual del bono se realizará el martes 30 de septiembre.

Requisitos económicos:

Para el pago anual, los ingresos no deben haber superado los $7.948.180.

Para el pago mensual, la renta bruta debe ser menor a $635.651.

Montos que se pueden recibir: