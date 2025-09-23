Bonos post Fiestas Patrias: revisa si tienes pagos pendientes

El Estado dispone de una serie de bonos y beneficios económicos destinados a apoyar a las familias, trabajadores, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Muchos de estos aportes se entregan en distintas épocas del año, y algunos de ellos pueden recibirse después de Fiestas Patrias, como parte de políticas permanentes o pagos en curso.
De acuerdo a la información del Instituto de Previsión Social (IPS), los beneficios que se pagan después de las celebraciones dieciocheras son el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), la Asignación Maternal y el Bono por Hijo, tres aportes monetarios son tres aportes monetarios que se pagarán durante las semanas posteriores a Fiestas Patrias.
Bonos tras Fiestas Patrias: revisa si tienes pagos pendientes
Bono por Hijo
Este beneficio está destinado a mujeres chilenas de 65 años o más y consiste en un aporte económico por cada hijo nacido vivo o adoptado, con el objetivo de aumentar el monto de su pensión.
El bono no se paga en un solo monto, sino que se suma mensualmente a la pensión.
El monto varía según la cantidad de hijos que tenga la beneficiaria.
Para los hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, el bono es de $165.000 por cada hijo.
¿Quiénes pueden acceder al Bono por Hijo?
- Mujeres que hayan cumplido 65 años.
- Que tengan su cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza otra persona, se requiere un poder notarial.
- Haber vivido en Chile por al menos 20 años (no necesariamente seguidos), contados desde que cumplió 20 años.
Asignación Maternal
Este beneficio está dirigido a mujeres embarazadas que trabajan, ya sea de forma dependiente o independiente. Se puede solicitar desde el quinto mes de embarazo y el pago es retroactivo, es decir, cubre los meses anteriores desde que se cumplió ese plazo.
¿Quiénes pueden recibirla?
- Trabajadoras embarazadas (dependientes o independientes) afiliadas a algún sistema previsional y que estén recibiendo algún tipo de subsidio.
- Trabajadores (hombres) cuyas esposas embarazadas sean consideradas cargas familiares.
- Montos según el ingreso mensual (con sueldo mínimo en $510.000):
- $22.007 por carga si el ingreso mensual es de hasta $620.251.
- $13.505 por carga si el ingreso está entre $620.252 y $905.941.
- $4.276 por carga si el ingreso está entre $905.942 y $1.412.957.
- Si el ingreso mensual supera los $1.412.958, no se recibe este beneficio.
Bono al Trabajo de la Mujer
Este bono está orientado a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años con 11 meses, que pertenezcan al 40% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).
Pueden acceder trabajadoras dependientes o independientes.
El pago mensual del bono se realizará el martes 30 de septiembre.
Requisitos económicos:
- Para el pago anual, los ingresos no deben haber superado los $7.948.180.
- Para el pago mensual, la renta bruta debe ser menor a $635.651.
Montos que se pueden recibir:
- Si tus ingresos anuales son menores a $3.390.139, puedes obtener hasta $678.028 al año.
- En la modalidad mensual, el máximo a recibir es de $44.157.