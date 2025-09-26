Armada emite aviso por trombas marinas: todo lo que debes saber para estar preparado

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso especial ante la posible formación de trombas marinas durante este viernes 26 de septiembre, afectando al litoral comprendido entre el Golfo de Arauco y la Región de Los Ríos.
Según el informe entregado por el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, el período de mayor riesgo se concentraría hasta las 16:00 horas.
El aviso de trombas marinas es para las provincias de Arauco y Biobío (Región de Biobío) y la provincia de Malleco (La Araucanía) por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas”.
Este fenómeno estaría relacionado con una zona de inestabilidad atmosférica que se desplaza hacia el este, influenciada por una baja presión de 1.003 hectopascales ubicada aproximadamente en la latitud 40° sur y longitud 82° oeste.
Según indicó el organismo, estas condiciones podrían favorecer la formación de nubes convectivas, lo que aumenta la probabilidad de trombas marinas en el área.
¿Qué hacer ante una tromba marina o tornado?
- Aléjate de ventanas, puertas, tragaluces y muros exteriores, ya que podrían romperse con la fuerza del viento o por objetos voladores.
- Busca refugio en habitaciones interiores, como un baño o pasillo central. Las zonas ubicadas en el corazón de la casa suelen ser más seguras.
- Si hay disponible, refúgiate en un lugar subterráneo como un sótano. Aunque no son comunes en Chile, son los espacios más seguros durante este tipo de fenómenos.
- Evita estructuras grandes y abiertas como galpones, gimnasios o bodegas, ya que sus techos son propensos a desprenderse fácilmente.
- Desconecta la energía eléctrica de tu hogar o departamento para reducir el riesgo de cortocircuitos o incendios.
- Si no puedes ponerte a salvo en una estructura segura, acuéstate en el suelo, preferentemente en una zanja, depresión natural o área baja protegida.
- Mantente alejado de objetos grandes o altos, como postes, letreros publicitarios o cables de electricidad, ya que pueden colapsar o ser arrastrados por el viento.
- Si estás en la costa y observas una tromba marina, sal inmediatamente del agua y aléjate de la playa, incluso si el fenómeno parece distante.
- Nunca busques refugio bajo un árbol, ya que estos eventos suelen ir acompañados de tormentas eléctricas y podrían atraer rayos.
- Protégete la cabeza y el cuello con ropa gruesa o mantas, no solo para evitar ser alcanzado por rayos, sino también para protegerte de objetos que podrían volar y golpearte con fuerza, como ramas, piedras o latas.