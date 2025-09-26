Armada emite aviso por trombas marinas: todo lo que debes saber para estar preparado

Según el informe, el período de mayor riesgo se concentraría hasta las 16:00 horas.

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso especial ante la posible formación de trombas marinas durante este viernes 26 de septiembre, afectando al litoral comprendido entre el Golfo de Arauco y la Región de Los Ríos.

Según el informe entregado por el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, el período de mayor riesgo se concentraría hasta las 16:00 horas.

El aviso de trombas marinas es para las provincias de Arauco y Biobío (Región de Biobío) y la provincia de Malleco (La Araucanía) por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas”.

Este fenómeno estaría relacionado con una zona de inestabilidad atmosférica que se desplaza hacia el este, influenciada por una baja presión de 1.003 hectopascales ubicada aproximadamente en la latitud 40° sur y longitud 82° oeste.

Según indicó el organismo, estas condiciones podrían favorecer la formación de nubes convectivas, lo que aumenta la probabilidad de trombas marinas en el área.

